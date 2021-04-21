外派杜拜年薪近百萬！女見「工作細節」猶豫 眾一看搖頭
如果公司有一份外派年薪破百的機會，你會選擇去嗎？一名女網友就分享，自己獲得一個外派杜拜的機會，但「工作細節」曝光後卻讓她產生猶豫，決定上網求助。而不少網友看完後，也紛紛搖頭認為「划不來」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-21 00:00:04｜2021-04-21 00:07:24
原PO在論壇《Dcard》上分享，「現在任職的公司預計在杜拜成立一間分公司，開出一個外派機會，是處理公司財務，然後開出第一年薪水約新台幣84萬8元、第二年113萬初，加起來將近2百萬，另外也包三餐醫療宿舍、機票簽證與打疫苗費用等」。
原PO目前在台灣的年薪則是50萬左右，因此也讓她相當心動，但是到了國外「沒有勞基法，所以一天可上班12小，每個月只休2天。不過每半年還有15天返台假期」，偏長的工時也讓她產生遲疑。
不少網友看完待遇後，則紛紛建言「一天12小時、月休兩天，就算在台灣，年薪200都不考慮，何況是2年加起來200，誘因太低」、「如果真的很缺錢又沒路選就去做吧，邊做邊想想兩年後的目標」、「外派這薪水超爛」、「起碼『稅後』年薪3倍再說，那邊物價高」。（編輯：潘毅）