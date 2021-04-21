影／搶頭香自費打疫苗 洪先生：副作用比感染相對安全
AZ疫苗4月19日開放民眾預約自費施打，新北市亞東醫院、臺北慈濟開打首日已預約額滿；亞東醫院第一位「搶頭香」自費施打的洪先生認為，感染的機會與打疫苗風險相比，兩相權衡之下，打完疫苗出國會比較放心，「不擔心副作用」。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-21 10:32:39｜2021-04-23 01:12:46
家住台北市的洪先生今（21）日指出，他經常到墨西哥、越南出差，各國的隔離政策不一樣，越南規定一定要二周的隔離，墨西哥與印度則是自主管理，但不一定要二周；因為五月中會出國洽公，因此得知AZ疫苗有開放民眾預約自費施打後就來預約，今日施打後可先觀察身體的狀況，萬一有副作用的話，還要請求醫護的救援與幫助。
58年次的洪先生說，有聽說疫苗可能有副作用，但兩相權衡下，感染的機會與打疫苗風險相比，打疫苗還是相對的安全，也不擔心副作用，因為離出國還有一段時間，目前施打後的身體沒有異常，第二劑施打時間預計是八週以後；此外，花600元自費施打疫苗，這個價格相對國外而言是很便宜，且若沒有開放自費施打疫苗，他還是都會正常的出國。
新北市政府衛生局表示，亞東及臺北慈濟2家醫院的預約額滿，民眾因工作、留學等特殊需求，自費接種疫苗保護自己，中央目前規劃提供自費疫苗10000劑，但未規定各院使用量的上限，預約自費施打名額由各醫院自行決定調整；預計4月26日起新增29區衛生所為接種合約院所（公費），呼籲符合公費接種的醫護及防疫人員，儘快接種疫苗。