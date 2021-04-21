影／AZ疫苗自費接種踴躍 亞東醫院醫師翁資閔分享經驗
AZ疫苗開放民眾預約自費施打，新北市亞東醫院開打首日的名額已預約額滿；亞東醫院家醫科醫師翁資閔今（21）日受訪時，分享接種AZ疫苗的經驗表示，她自己沒有太明顯的不舒服，施打當天會覺得比較累一點，但副作用也是因人而異。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-21 11:42:03｜2021-04-23 01:13:11
翁資閔指出，自己沒有太明顯的不舒服，施打當天會覺得比較累一點，其實蠻多的疫苗施打後都有類似狀況，例如流感疫苗會有更明顯的副作用，所以AZ疫苗沒有特別明顯；此外，每個人對疫苗的反應不同，但副作用也是因人而異，民眾施打前都會做問診評估，目前看起來，民眾預約蠻踴躍。
民眾擔心接種AZ疫苗後是否有的疑慮？翁資閔說，血栓的案例非常少見，目前個案多發生在國外，民眾也不需過度的恐慌，且接種前醫師也會評估風險，在台灣與鄰近的國家也沒有類似案例，有疑慮都可詢問醫師，打完疫苗2、3天內若有任何的副作用，也可盡快就醫或是透過指揮中心系統通報。
國內第二批的AZ疫苗即將於5月31日到期，第一批的11.7萬劑則是6月15日到期，外界擔心是否在效期內無法打完的疑慮？翁資閔認為，目前各大醫院自費疫苗預約狀況爆滿，應該不用太擔心打不完的問題；同時也透露，目前亞東醫院AZ疫苗預約接種的時段，幾乎是額滿狀況。