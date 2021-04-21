樓下鄰居抗議「晚上施工」！她怒：才剛回家 眾聽完抖爆
住在大樓的民眾，大多都曾遇過上下樓層的鄰居發出些微噪音，若長期下來也會令人不耐煩。近日，就有網友抱怨，樓下的鄰居稱她們從晚上八點多開始施工、敲地板，但她卻是快九點才回到家，因此忍不住直呼「請問到底哪來的施工？」貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-21 12:55:04
原PO在《爆怨2公社》表示，睡前又收到房東傳來的對話，只見樓下的鄰居說「可以好心一下嗎？從晚上8點多就在施工、搬東西、敲地板，現在晚上10點半了，可以安靜一下嗎？拜託一下，三不五時還有重物砸在地板上」，這卻讓她聽了相當傻眼。
原PO指出，自己帶孩子回到家已經要9點了，接著花不到10分鐘去洗澡，然後就坐在在客廳看電視，10點就進房準備睡覺了，「請問到底哪來的施工？是見鬼嗎？還是有幻聽？住在你家樓上真的倒了八輩子楣」。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「這可能要找法師才有解」、「直接回：我9點才到家，你8點多聽的施工是？」、「說不定他真的有聽到聲音......抖」、「可以回他：我們全家都不在家啊（怕爆」、「等等！我好像明白了什麼…」、「看不到的在施工嗎」、「問他是不是靈異體質」、「我也遇過，越想越毛」。
不過，也有不少人認為，「不一定是樓上，住大樓要找專業的查才知道」、「其實大樓有異常聲音不一定都是樓上，只是『感覺』是從樓上，這感覺害很多人被誤會」、「現在大樓的樓板（層）薄，共振明顯，很多新建案其實連水管水流聲都很清楚聽得到，有時候不一定是上方樓上的，而是隔壁或者上上一層樓的聲音」。（編輯：許智超）