記憶中的超商不敗飲品？眾狂推「橘色神飲」：馬上買兩瓶
台灣不僅手搖飲料店林立，超商的飲品種類也十分多元，且台灣超商密度超高，一條街上有兩三間超商是常有的事情，許多時候民眾往往也就近在超商買飲料解渴。就有網友驚見超商經典款「橘色神飲」回歸，讓他高呼「馬上買了兩瓶」，更詢問大家記憶中的超商不敗飲品有哪些？掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-04-21 14:53:14
有位網友在PTT發文表示，看到經典口味的雀巢雪梨茶回歸，立即在超商馬上買了兩瓶回家喝，更高呼雀巢雪梨茶「一直是我的愛」。原PO接著也想起了小時候的另款經典飲品Qoo，感慨「大概只能存在記憶中了」，最後詢問大家「記憶中的不敗飲品又有哪些呢？」
問題一出吸引許多網友熱議，紛紛在底下留言回覆說，「雪克33」、「櫻桃可樂」、「水蜜桃味水果水」、「我好想喝思樂冰」、「陽光豆漿」、「茉香柚茶」、「麥香紅茶＋雀巢檸檬茶」、「馬上想到美妍社」、「飲冰室奶茶」、「純喫茶吧」、「果漾～不知道從哪時開始就喝不到了」、「波蜜」。
另外也有不少網友和原PO一樣熱愛雀巢雪梨茶，「推，雪梨茶真的好喝，前天看到馬上就買來喝」、「雀巢雪梨茶＋1，有夠好喝，但不知道為啥之前會消失」。（編輯：倪浩軒）