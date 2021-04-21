女年初All in長榮「存款剩9千」！3個月後神逆轉　網羨炸

▲美股那斯達克指數再創新高，再加上台積電ADR漲逾5%，都帶動台股開盤大漲逾130點，早盤最高來到12249點，創下30年新高，但沒多久又拉回至平盤以上。（圖／NOWnews資料照片）
▲一名女網友在今年1月初All in長榮，豈料當時大跌，讓她存款只剩下9千元，不過所幸長榮在今（21）日早盤股價站上70元大關，若女網友當時沒賣出，如今獲利可是相當可觀。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-04-21 16:23:21

去年全球海運大爆發，在缺櫃、運價飆升等利多加持之下，超狂的盛況也被譽為「大航海時代」，而長榮（2603）的股價也順勢上漲不少，不過在今年1月就有一名女網友透露，自己將積蓄All in航運類股，豈料當時卻大跌，讓她的存款只剩9000多元；所幸長榮在今（21）日早盤股價站上70元大關，若女網友當時沒賣出，如今獲利可是相當可觀。

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一名女網友今年1月多在社群平台《Dcard》上以「手上剩不到一萬」為題發文，表示自己剛出社會沒多久，好不容易存了10萬元，於是開了證券戶，「聽人家說長榮翻倍賺，就All in」，而她當時在41.15元買入2張。

豈料當時航運類股卻一路大跌，中間甚至遇上跌停跳水，而原PO投入的成本為8萬2，在當時卻只剩6萬8，她看了看自己的戶頭只剩下9800元能使用，不禁感嘆「現在看著未實現損益，心裡都在淌血」，當時她也不知該不該認賠殺出，將剩下的6萬多元贖回，還是該繼續等待。

▲一名女網友在今年1月初All
▲一名女網友在今年1月初All in長榮，豈料當時大跌，讓她存款只剩下9千元，不過所幸長榮在今（21）日早盤股價站上70元大關，若女網友當時沒賣出，如今獲利可是相當可觀。（圖／記者顏真真攝）
當時貼文一出，就曾掀起熱議，不過就在昨（20）日，有名自稱是原PO的學姊也在《Dcard》發文，指出「再次印證，股市是等出來的，看看現在的價格，再看看現在大盤，小學妹年初All in長榮，完勝大盤三倍啊，羨慕嫉妒恨」。

對此，也有不少網友留言，「當初快哭了現在笑翻了」、「小學妹，我不想努力了」、「現在的市場來說，大多都漲，大家都賺錢，國際動亂結束跟疫情結束後，可能沒那麼好的機會了，好好把握」。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）

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