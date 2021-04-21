陸網紅愛炫富！「花55萬睡飯店」遭批鬥　下秒改吃路邊攤

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網紅流行拍攝炫富影片，遭到官媒痛批後許多網紅紛紛改拍吃路邊攤的影片。（圖／翻攝自微博）

編輯中心/綜合報導

2021-04-21 17:47:38

近年來開箱、吃播影片型態相當受到歡迎，不少網紅也開始步入「大胃王」影片直播，或是開箱豪奢的奢侈品來吸引關注。不過日前中國官媒《新華社》、《人民日報》就針對拍攝炫富行為的網紅們一一點名批評，其中擁有兩千多萬粉絲的網紅「大LOGO」更是因為花了人民幣12.8萬入住一晚的總統套房等鋪張行徑遭痛批。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《新浪科技》報導，中國近年許多社群平台如抖音、微博、小紅書等興起一波「炫富型」帳號，其中這名主打「大LOGO吃垮北京」的短影音拍攝網紅，更是發布大量以奢侈生活為賣點的炫富影片，包含入住一晚要價人民幣12.8萬（約新台幣約55.3萬元）的總統套房、理頭髮花費人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）或開箱跑車、豪宅等影片。

▲（圖／翻攝自微博）
「炫富型」網紅吸引大量粉絲關注。（圖／翻攝自微博）
不過這類以奢華炫富行徑為賣點的影片，日前就遭到中國官媒點名「這股奢糜之風該管管了」，《人民日報》更痛批「頻繁展示紙醉金迷內容腐化社會風氣」，認為網紅們的行為不顧社會責任。而在被官媒點名後，網紅「大LOGO」也下架所有炫富影片，承諾會謹慎挑選拍片題材，最新的影片則是改為品嘗人民幣20元（約新台幣86元）的路邊攤餐點。

▲（圖／翻攝自微博）
▲鋪張炫富的行為遭到點名（圖／翻攝自微博） 
報導也指出，這些「炫富型網紅」的確透過炫富進而致富，雖然吃的是山珍海味、住的是豪宅別墅，但因為外貌、語氣與平凡人如出一轍，做到了讓粉絲們產生「以後我也能做到」的共感，進而吸引成千上萬的粉絲，再由流量變現賺飽荷包。不過也有旗魚創作者批評這是為了流量走到極端的作法，「一個人有錢並沒有錯，但錯就錯在不應該為了流量，以這種極端的方式製造熱度」、「這種行為是為了流量，引導不健康的金錢觀」。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.76%95.24%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀