陸網紅愛炫富！「花55萬睡飯店」遭批鬥　下秒改吃路邊攤

近年來開箱、吃播影片型態相當受到歡迎，不少網紅也開始步入「大胃王」影片直播，或是開箱豪奢的奢侈品來吸引關注。不過日前中國官媒《新華社》、《人民日報》就針對拍攝炫富行為的網紅們一一點名批評，其中擁有兩千多萬粉絲的網紅「大LOGO」更是因為花了人民幣12.8萬入住一晚的總統套房等鋪張行徑遭痛批。

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根據《新浪科技》報導，中國近年許多社群平台如抖音、微博、小紅書等興起一波「炫富型」帳號，其中這名主打「大LOGO吃垮北京」的短影音拍攝網紅，更是發布大量以奢侈生活為賣點的炫富影片，包含入住一晚要價人民幣12.8萬（約新台幣約55.3萬元）的總統套房、理頭髮花費人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）或開箱跑車、豪宅等影片。

▲ 「炫富型」網紅吸引大量粉絲關注。 （圖／翻攝自微博）

不過這類以奢華炫富行徑為賣點的影片，日前就遭到中國官媒點名「這股奢糜之風該管管了」，《人民日報》更痛批「頻繁展示紙醉金迷內容腐化社會風氣」，認為網紅們的行為不顧社會責任。而在被官媒點名後，網紅「大LOGO」也下架所有炫富影片，承諾會謹慎挑選拍片題材，最新的影片則是改為品嘗人民幣20元（約新台幣86元）的路邊攤餐點。

▲鋪張炫富的行為遭到點名（圖／翻攝自微博）

報導也指出，這些「炫富型網紅」的確透過炫富進而致富，雖然吃的是山珍海味、住的是豪宅別墅，但因為外貌、語氣與平凡人如出一轍，做到了讓粉絲們產生「以後我也能做到」的共感，進而吸引成千上萬的粉絲，再由流量變現賺飽荷包。不過也有旗魚創作者批評這是為了流量走到極端的作法，「一個人有錢並沒有錯，但錯就錯在不應該為了流量，以這種極端的方式製造熱度」、「這種行為是為了流量，引導不健康的金錢觀」。（編輯：楊智傑）