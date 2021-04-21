幼兒園學費一年20萬↑？他驚「比大學貴」：難怪生育率慘

美國中情局（CIA）近日公布2021全年全球人口生育率預測（fertility rate）預測，根據結果顯示，台灣竟然位列227名，成為世界倒數第一！消息一出，立刻掀起熱議。不過台灣年輕人不生小孩，原因不外乎是因為高房價、晚婚不孕，又或是經濟負擔重等因素，對此，就有一名網友近日看到朋友的孩子要讀幼兒園，但一年學費竟然就要20多萬，讓他傻眼直呼「跟大學學費一樣貴」！





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該名網友在PTT以「現在幼兒園學費都這行情？」為題發文，表示最近聽到朋友家中的小孩快上幼兒園了，但他這才知道，原來一年幼兒園的學費竟然就要20多萬元，「夫妻還說，這在林口算普通的了」。





原PO接著表示，他後來好奇查了一下附近地區，「還真的貴到嚇死人，甚至30萬起跳的一堆」，對於幼兒園學費如此昂貴，也讓他不禁在文末好奇發問「有沒有這年頭幼兒園跟讀國立大學學費差不多的八卦？難怪生育率這麼慘...」。





▲一名網友近日看到朋友的孩子要讀幼兒園，但一年學費竟然就要20多萬，讓他傻眼直呼「跟大學學費一樣貴」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

另外，也有許多家長分享各地學費的行情，「竹北一堆新開的都25000，3萬也不少了」、「淡水區中價位一年18萬」、「羅東的私幼，月費加註冊費平均一個月1萬2，一年差不多17萬，林口一年20萬也還好吧」、「中部市區大約10K-12K／月，就很不錯的」、「彰化一年18萬」、「台北市、新竹市正常好嗎？」。





不過，也有一名同住在林口的網友表示，「林口私幼這樣正常，我孩子也是。註冊費25K，教材費雜費10K，月費9K再加上不會讓他4點後就發呆，會上一些遊樂課程，還有超過6點才去接孩子的超時費。平均一個月18K差不多。找4點的公幼就是還要找保母處理，或是接受阿公阿嬤同住管東管西，看你選什麼生活罷了。之前念私托更燒，平均一個月25K，二個每個月就50K不見了」。（編輯：郭佩蓉）



