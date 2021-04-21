自費施打疫苗起跑　台北慈濟醫院：183人完成第一劑接種

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台北慈濟醫院指出，由於AZ疫苗為多人劑／瓶，為使疫苗發揮最大使用、避免耗損，門診採預約制，不接受現場掛號；民眾報到後，須填寫注射表及意願同意書，並經醫師問診評估後，始能進行接種，接種完畢，需至休息區觀察30分鐘，由醫護人員確認無不適後，方能離院。
此外，為求謹慎，特將COVID-19疫苗接種專區設置在1樓急診旁，若有突發情況，能立即獲得妥善照護；家庭醫學科主任陳正裕說，「並非所有民眾皆適合接種疫苗，若有急性病況、懷孕，或正服用避孕藥、荷爾蒙藥物者，皆可能提升接種風險，民眾接種前，須留意自己的身體狀況。」
現場民眾林小姐表示，因為疫情因素，原定的商務工作不斷延遲，才會在開放施打的首日，搶第一波來施打，對於疫苗副作用不是特別擔心，僅希望能順利獲得保護力，回歸正常生活；計畫出國念研究所的蔡同學提到，接種時跟平常打針的感覺相去不遠，接種後也無不舒服產生。
陳正裕指出，本日施打作業相當順利，唯2位民眾出現輕微不適，其一是手肘處起些微紅疹，經觀察紅疹並未持續擴大，另位民眾則是於注射後，反應肩頸不適，經初步檢查，除心跳稍降並無大礙；台北慈濟醫院首三日掛號皆已額滿，並已開放次周預約，詳情請至台北慈濟醫院官網查詢或人工掛號專線（02）66289800，由專人為您服務。