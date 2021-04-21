衝台大法律面試！學長姐竟舉牌「快逃啊」　過來人吐心聲

學測成績公布後，不少高三學生也開始為了選填的大學志願以及科系準備面試，日前就有網友發現在台灣大學法律系招生面試的現場，竟有兩名學長姊高舉「塊陶啊！」字牌建議未來的學弟妹「快逃」，而字牌主人也在臉書粉專「玄米律師」解釋舉牌背後原因，就連林智群律師也分享該張照片曝光自己的心路歷程。

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這張照片19日被上傳到以大學生活為主的社群論壇《Dcard》上，原PO更在臉書表示「台大法律系今天給高中生面試，有學長姐到現場舉牌給了未來學弟妹良心建議」，照片曝光後掀起眾人熱議，就連Dcard社群小編也好奇轉貼詢問「台大法律系有那麼糟嗎？為什麼學長要叫來面試的學弟妹塊陶？」。

事實上，高舉字牌的是一群台大法律系、法研所學生，他們在臉書組成粉絲專頁「玄米律師」，日前就曾經發文整理出

5種不適合唸法律系的人

，其中就包含想賺大錢、追求「work-life balance」、想移居國外、討厭考試、英文不好等五個類型，更強調法律系未來有個超高的國考門檻，「最可怕的是，萬一沒考上，等著你的是另一個365天」，同時也感嘆律師頂標薪水背後「往往是超高工時，犧牲私人生活換來的」。

▲臉書粉專 「玄米律師」是由 7個厭世的台大法律系、法研所學生，時常分享就讀法律系的所見所聞和辛酸。（圖／翻攝自 粉絲專頁「玄米律師」）

此外，林智群律師日前也轉發該篇文章，以自身經歷強調對於喜歡唸書的人而言，法律系可以讓你很有事情做，但對他來說念那些書其實是很痛苦的，「不過以出社會工作的實用角度來看，法律系在文組裡面算是蠻好謀生的科系」，最後也坦承唸書跟考試過程是痛苦的，但是否「塊陶」還是得看各人。（編輯：楊智傑）