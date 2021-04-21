面試食品大廠GG了！她突收「詭異包裹」　開箱後萬人朝聖

▲面試失利卻收到公司寄來的禮物。（圖／翻攝自@man__man__chan推特）
▲這名日本女網友到日本番茄醬大廠可果美（カゴメ）應徵慘遭淘汰，結果回家卻收到一箱滿是公司產品的包裹，開箱後更吸引上萬名網友朝聖。（圖／翻攝自@man__man__chan推特）

編輯中心/綜合報導

2021-04-21 23:38:54

在面試完後，部分公司會請求職者靜待答覆，再選出最終錄取者，不過對於落選的求職者來說，多半只會收到「無聲卡」沒有任何後續消息。不過近日有名女網友就在推特上發文表示，自己先前到日本番茄醬大廠可果美（カゴメ）應徵，雖然在面試前的書面審查過程中慘遭淘汰，沒想到回家卻突然收到一箱詭異的包裹，開箱後意外讓16萬人瘋狂朝聖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名就讀北海道大學的日本女網友（あやは）日前在推特上表示，自己先前向知名食品廠商可果美投了履歷，不過自己的履歷光是在第一關書面審查時就被刷了下來，就連進入公司接受面試的邀請都與她無緣。

不過就在自己遭到淘汰之後，她卻收到一箱厚重的包裹，打開來一看才發現竟然是由淘汰她的可果美寄來的「感謝禮」，包裹內除了有封信寫著感謝她用心準備該公司的求職面試外，還附上能用來料理漢堡排、蛋包飯的番茄醬汁以及蔬果果昔等該企業產品。

▲面試失利卻收到公司寄來的禮物。（圖／翻攝自@man__man__chan推特）
▲包裹內還有公司寄來的感謝信。（圖／翻攝自@man__man__chan推特）
原PO收到包裹後也將這些產品料理成美味的晚餐，更曬出這封信與成品，頓時在推特上成為話題風潮，超過16萬名網友也瘋狂朝聖按下愛心，其中更有許多網友逗趣表示「得知不出門也能補冰箱的秘訣了」、「如果是去汽車公司面試就更好了」、「很多求職者落選只會收到一封信，但可果美決定再給你一箱物資」。（編輯：楊智傑）

▲面試失利卻收到公司寄來的禮物。（圖／翻攝自@man__man__chan推特）
▲原PO利用這些產品煮了豐富的料理，曬到推特上掀起熱議。（圖／翻攝自@man__man__chan推特）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.65%95.35%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀