面試食品大廠GG了！她突收「詭異包裹」　開箱後萬人朝聖

在面試完後，部分公司會請求職者靜待答覆，再選出最終錄取者，不過對於落選的求職者來說，多半只會收到「無聲卡」沒有任何後續消息。不過近日有名女網友就在推特上發文表示，自己先前到日本番茄醬大廠可果美（カゴメ）應徵，雖然在面試前的書面審查過程中慘遭淘汰，沒想到回家卻突然收到一箱詭異的包裹，開箱後意外讓16萬人瘋狂朝聖。

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這名就讀北海道大學的日本女網友（あやは）日前在推特上表示，自己先前向知名食品廠商可果美投了履歷，不過自己的履歷光是在第一關書面審查時就被刷了下來，就連進入公司接受面試的邀請都與她無緣。

不過就在自己遭到淘汰之後，她卻收到一箱厚重的包裹，打開來一看才發現竟然是由淘汰她的可果美寄來的「感謝禮」，包裹內除了有封信寫著感謝她用心準備該公司的求職面試外，還附上能用來料理漢堡排、蛋包飯的番茄醬汁以及蔬果果昔等該企業產品。

▲包裹內還有公司寄來的感謝信。（圖／翻攝自@man__man__chan推特）

原PO收到包裹後也將這些產品料理成美味的晚餐，更曬出這封信與成品，頓時在推特上成為話題風潮，超過16萬名網友也瘋狂朝聖按下愛心，其中更有許多網友逗趣表示「得知不出門也能補冰箱的秘訣了」、「如果是去汽車公司面試就更好了」、「很多求職者落選只會收到一封信，但可果美決定再給你一箱物資」。（編輯：楊智傑）