他開進新竹好市多見「鮮黃機台」！畫面曝光網推爆：支持
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大民眾喜愛；不過，21日一名網友在臉書表示，他到新竹好市多賣場停車場準備停車時，發現停車場似乎要開始收費，並貼出2張照片和大家分享，畫面隨即引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 07:34:41
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，他到新竹好市多賣場停車場準備停車時，發現新竹好市多似乎準備要收費停車了，不禁感慨道「希望以後會好停一點」，並隨手拍下2張照片。畫面中可見，新竹好市多停車場入口處，出現一個黃色的機器，疑似停車場入口的取票機，一旁還有人員正在施工，似乎還在架設當中。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛讚翻「使用者付費呀，一定金額折抵停車費」、「終於，希望身障婦幼車位也加強取締一下，給真正需要的人停」、「真的要，不然每次找不到車位」、「因為之後周邊商場都開起來了，好市多要保障客戶的權益，支持！」「支持收費＋1」；不過，也有部分網友表示「可降低年費再實施收停車費嗎？百貨公司也沒收年費也是定額收停車費」。
據了解，全台14間好市多賣場目前已有部分賣場實施停車場收費，包括高雄大順店、台北北投店、新北中和店、新北汐止店等，停車費每小時100元，消費滿500元可抵停車3小時，入場未滿30分鐘免費。（編輯：賴詠璿）