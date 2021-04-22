寶雅、大創開同樓！店外「畫面」網全笑翻：男友石化區
美妝、藥妝和生活雜物商店總是令許多女性難以抵擋它的誘惑，而這些店家外頭也常見「等待中」的男友和老公。不過，近日一名網友在臉書指出，某購物中心把生活百貨寶雅、日系雜貨大創，以及藥妝店開在同一區，店外休息區畫面曝光，讓他不禁笑虧是「男友石化區！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 08:38:08｜2021-04-22 11:10:39
原PO在臉書社團《路上觀察學院》分享高雄某購物中心內的景象，該購物中心將寶雅、大創百貨、九乘九文具等店家擺在同一樓面，原PO表示「三種願望，一次滿足」，並隨手拍下店門外的景象。
畫面中可見，店外的椅子上全坐滿等待中的男友和老公，甚至還有爸爸帶著幼兒等待，大家低頭滑著手機，讓原PO不禁笑稱「高雄特色景點，男友石化區，等待是愛的證明」。更有網友透露，該樓層還有康是美藥妝和宜得利家居。
畫面曝光之後，讓全場網友看完忍不住笑翻，紛紛回應「逛完三間半天就沒了」、「進去就是黑洞」、「化石區ㄟ」、「老公放置區」、「這個老公區勢必要設置充電座」、「這三間店開在一起是什麼邪魔歪道」、「等待區是寶雅旁的宜得利，沙發區都是滿座」、「逛一天沒問題」。（編輯：賴詠璿）