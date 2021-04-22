第1次吃台灣麥當勞！她見「店員舉動」驚嘆：哪有這服務
連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠使用，深受不少民眾喜愛。對此，YouTube《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio） 近日訪問一位來自烏克蘭的女孩奧莉，她表示第一次去台灣的麥當勞之後，對台灣的麥當勞服務感到相當不可思議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 11:11:13
奧莉在影片中提到，自己來台灣6個月時間，原本還沒有去過台灣的麥當勞，因為覺得麥當勞的食物不健康，「我記得小時候我在烏克蘭去過麥當勞，那時候麥當勞是一個很高級的地方，所以過生日的時候我們才去」。
直到第一次去台灣的麥當勞後，她看見大家都點「豬肉滿福堡」，所以她也跟著點了一樣的餐點，並稱讚台灣的麥當勞服務態度實在太好了，「剛才我用中文點餐，有的字不會講，可是他們很耐心的聽我說，在俄羅斯和烏克蘭應該不會這樣」。
奧莉也指出，本來她內用咖啡和玉米濃湯，結果經理說「這個很燙喔！」便馬上跑去幫她拿袋子裝，她嚇得直呼「哪有這種服務啊？」並稱在烏克蘭的麥當勞沒有見過玉米濃湯，所以一直很想嚐試看看；最後，奧莉還吃了台灣麥當勞的薯餅，她卻覺得有點油，一旁的主持人笑稱「就是油才好吃啊！」（編輯：賴詠璿）