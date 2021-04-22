萬能的超商店員！「現做潮T」也OK 全場跪了：時薪300嗎
台灣的便利商店密度非常高，常常街頭巷尾舉目所及就有三四間超商，由於便利的緣故，超商提供的服務近年越來越多元，店員不僅要會基本的上貨、結帳、物流取貨、代付代繳，還要煮咖啡、手搖飲、弄關東煮。就有網友發現，如今超商店員還能幫客人「現做潮T」，貼文引發廣大迴響，更有網友直呼「要多分點獎金給店員吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 12:12:21
有網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，高呼「萬能的店員！」隨後分享了兩張照片，照片中可以看見一位女店員正在操作棉料噴印機為客人製作T恤，可愛的卡通人物圖案讓許多網友心動不已，但更多人驚訝於超商如今的服務項目又多了一項，竟然跨足到快時尚產業了，真的包山包海。
網友紛紛在底下留言回覆，「台灣7-11工作人員全世界最強」、「誰還敢講做超商沒一技之長的」、「沒有一技之長，這個叫百技之長」、「明年超商會賣車賣房看醫生都不意外了」、「工讀生技能不斷＋1」、「超商店員永遠走在最前端」、「好扯，這種可以給他小費嗎」、「我找員工一定先找在7-11待過的」、「將來會有托嬰嗎」、「改天看他們在補胎我也不覺得稀奇了」、「看來離去711做美甲霧眉的日子不遠了」。
據《聯合報》報導，全台7-11提供製作T恤服務的兩家分店，一處位於台北市西門町商圈內的「OPEN!家族主題店－漢中門市」，另一家為台南永康區的新康華門市，也就是文中網友分享的這家店，還有與三麗鷗聯名主題合作，讓許多網友直呼也想要去朝聖。（編輯：倪浩軒）