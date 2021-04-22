吃麥當勞爽拿8個糖醋醬！女嚐一口感覺不對 員工揭真相
知名連鎖速食店「麥當勞」，由於旗下商品相當多樣，方便且快速的特點，總是能吸引許多民眾前往消費。不過，就有一名女網友指出，某天心血來潮買了麥當勞回家，意外發現店家給了她8個糖醋醬，讓她當下十分欣喜。但她嚐了一口卻感覺不太對，「這糖醋醬跟我平常吃的味道不一樣喔！」對此，就有麥當勞員工現身解釋原因。
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 11:32:52｜2021-04-22 12:48:48
原PO於《Dcard》上發文，好奇詢問「麥當勞的糖醋醬是不是改版了？」她透露自己買了麥當勞準備大吃特吃一番，一回家驚喜發現店家給了她8個糖醋醬，讓她興奮直喊「想說這太爽了吧～根本天堂啊！！！」但當她嚐了一口卻感覺不對，「這糖醋醬跟我平常吃的味道不一樣喔！！！可以還我之前的糖醋醬嗎」。
貼文一曝光，就引起眾人討論，「難怪我昨天覺得包裝跟味道變了，覺得台灣的比較對味」、「我覺得新的糖醋醬跟番茄醬都比較合我胃口欸哈哈哈！而且新的番茄醬比較好撕開，也能順利撕斷，之前的都撕不斷，身為強迫症患者覺得惱人」、「平常不吃糖醋醬，今天吃覺得新版不錯」、「我也喜歡新的糖醋醬 手終於不用再被割到了」。
其中就有一名麥當勞員工現身解答，直言「你吃到的是韓國來的糖醋醬！最近可能因為物料供應不足或是其他問題，所以有進韓國版的糖醋醬！沒有改版～～～～Btw我覺得台灣版的比較好吃、比較甜！By常常補糖醋醬被割到的小麥胞」。（編輯：陳雅雲）