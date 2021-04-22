台股飆萬七！他討拍「我的都沒漲」 明細露餡：根本炫耀
台股近日備受關注，今（22）日開盤強勢，最高點甚至一度來到17428.15點，再創盤中歷史新高，引發不少股民熱議。不過，就有一名網友無奈PO文抱怨「為什麼我的都沒漲？」隨後便貼出明細，但不少內行人就眼尖發現「假討拍真炫耀！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 12:32:12｜2021-04-22 13:04:06
原PO於PTT股板上發文，表示自己去年12月初買了大汽電，由於看它一直上漲就立馬跟進，「結果今年我看大家去年的股票都漲翻天了，為什麼我的都沒漲QQ」，隨後便貼出明細無奈大喊「股票真不好玩」。
貼文曝光後，就引來不少網友紛紛建議，「你需要的是停損的勇氣」、「死不停損，活該」、「幫QQ」、「根據我的經驗，賣掉就會漲了」、「說真的，你這些錢停損拿去買航運鋼鐵造紙，不知道翻幾倍去囉」、「冷門股才有便宜貨，傻傻的」。
但就有行家眼尖抓出「根本是篇炫耀文」，指出透過原PO曬出的明細可發現，雖然其所購入的股票不一定能賺錢，但帳戶內的股票成本僅162966元，市值竟高達357600元。不少人一看就震驚直喊，「你故意秀成本跟市值的吧？」、「其他的幹嘛遮」、「你別遮其他的好不好」、「其他漲翻，沒差」、「你最上面是紅的，少在那騙」、「假討拍真炫耀」、「你華航不是漲翻了？？」、「陽明30100張藏起來嗎」；最後原PO也現身解釋「其他也賠不少，怕大家笑，所以也遮起來，下次再問囉」。
不過最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：陳雅雲）