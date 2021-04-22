房間連2天「狂飄蛋糕味」！她上網一查秒發毛：不敢睡了

蛋糕
▲有女網友指出，在房間內連續2天聞到蛋糕味，當她上網搜尋卻嚇壞直喊「不敢睡了！」（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-04-22 14:40:21｜2021-04-22 14:41:29

若在租屋處或住家突然飄出詭異怪味，相信不少人都會十分擔憂。對此，就有一名女網友表示，已經連續2天在房間聞到蛋糕味，事後她更上網搜尋解惑，發現曾有新聞報導，有男大生在租屋處聞到蛋糕味後，才發現租到凶宅，因而讓她心生畏懼。不過，不少人一看反而建議原PO別想太多，甚至建議趕緊先就醫檢查！

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原PO於臉書社團《靈異公社》上發文，表示自己連續2天都在房間內聞到蛋糕味，害怕直呼「但我根本沒在房間吃過蛋糕或是那類的食物！」不僅如此，原PO還附上自己上網以「聞到蛋糕的味道」當關鍵字搜尋後的截圖，發現曾有新聞報導，有大學生在租屋處內聞到蛋糕味，後來才發現租到凶宅，「嚇的我不敢睡，但我家不是租的，有人知道這是怎麼回事嗎」。

▲原PO最近2天都在居住處聞到蛋糕味。（圖／翻攝靈異公社臉書）
▲原PO最近2天都在居住處聞到蛋糕味。（圖／翻攝靈異公社臉書）
問題一曝光，瞬間就引來許多人熱議，「聞的到還好，現在比較怕聞不到要隔離14天」、「我常常半夜聞到煎牛排的味道，不知道哪戶半夜在吃牛排」、「也許是隔壁在烤蛋糕...母親節快到了在練習」、「等你聞過臭味，你就會慶幸聞到的至少是蛋糕味」、「要不要擺台空氣濾清器.....很好用...」。

其中不少人也狂勸原PO別胡思亂想，「自己嚇自己喔！」、「想那麼多幹嘛～～都自己嚇自己，心若正不怕鬼騷擾」，甚至有網友建議「呼吸有甜味……我個人建議去檢查，有可能是糖尿病」、「1.建議先去耳鼻喉科做深入檢查、2.檢查不出原因再找間信任宮廟問事」。（編輯：陳雅雲）

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