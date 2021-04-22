機車騎士加油站「跳針」要求蓋油箱蓋 全場臉綠：正常啊
機車是許多人代步的工具之一，比起動輒數十萬甚至百萬的汽車，機車價錢更親民好入手，保養維護也容易。不過就有網友分享自己在加油站目擊到一段「跳針對話」，一位機車騎士來加油，隨後要求加油站員工幫忙蓋油箱蓋，雙方為此爭執不休，讓網友好傻眼。更有人直言，「多懶才要人家幫忙蓋上」，認為誰打開就誰關不是很正常嗎，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 16:08:39
有位網友在臉書社團《匿名公社》投稿發文，分享個人在加油站親身目擊的一段對話。一位機車騎士加完油後，質疑加油站員工「加完油不會順便蓋油蓋嗎？」員工回答「您可以自己蓋上」，騎士繼續追問，「去別的加油站加油，他們都會幫我蓋上，為什麼你就不蓋？」員工回答「如果我幫你蓋油蓋的過程，油蓋壞掉了或斷裂，這賠償是要由顧客吸收，還是我們要負責賠償？」
騎士認為「油蓋哪會壞掉，這不可能」，員工則解釋之前就遇到過油蓋壞掉衍生的爭議，騎士則持續跳針「不可能壞掉啦」，但面對員工詢問「若壞掉誰負責」，騎士卻也不願正面回答，雙方就在那邊爭執不下。
為了關油箱蓋這樣的小事爭吵不休，不禁讓網友大為傻眼。紛紛留言回覆說，「這行業做了22年沒蓋過」、「加油員說的有道理啊，是多懶才要人家幫忙蓋上」、「我還沒遇過幫我蓋油蓋的」、「這個顧客就是不肯說如果壞了加油員不用負責」、「自己蓋是很累吼」、「我騎車去加油從來都是自己開自己蓋」、「有的加油站人員會幫忙蓋，有的不會但我覺得不管怎樣，人家沒有那個義務非得幫忙蓋不可」。
更有網友認為，「有時間在那邊爭論，不會自己關了快離開嗎」、「自己蓋有什麼問題，是在答非所問什麼意思」、「看來是很閒的人才會爭論這個」、「你去買便當要不要老闆餵你吃」、「自己蓋一下幾秒鐘的事，幹嘛為難加油人員」。（編輯：倪浩軒）