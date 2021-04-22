挪威生育率超高！留學生曝「優勢」　台人嘆：我們做不到

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在挪威留學的原PO也表示，當地人很敢生小孩的原因就是「工時短、休假多、房價低」。他隨後解釋北歐國家，法定每週工時37.5小時且「不能超過但可以更短」。每天大約9點上班，大部分下午3點30分左右就下班去接小孩了，最晚不超過16點，因為托兒所16點要下班。一週加班不能超過10小時，每月不能超過25小時，「什麼時間做什麼事，時間到了就走人，有什麼事明天再說」。
休假部分，原PO則表示，挪威當地勞工每年都有至少25天的年假，就算是第一年的員工一樣有25天。驚人的是產假部分，「父母總共可以請12個月的產假，而且是有薪產假。其中還包含孕婦可以請12週的產前＋產後而且每一胎就是有12個月，而且還不只這樣，除了這12個月之外，你還可以再請12的月去帶小孩」。
此外，挪威當地托兒所一個月約新台幣1萬元，「至於教育，所有挪威各級公立學校都是免費的，大學也是免費，就連外國人也免費」。
最後則是房價，原PO表示自己目前住在挪威第三大城，「這邊的房價簡直就是便宜。沒人在炒房，也炒不起來。在市中心有電梯的公寓約35坪，屋齡40多年，價格約新台幣990萬元，如果想住新一點，屋齡10年45坪也只要1千8百多萬，還有車庫跟小花園。
在當地的各種際遇，讓身為台灣人的原PO在看到低生育率的新聞時，忍不住感慨「我就不信這三個問題解決了，年輕人還會不想生」。
完整文章曝光後，不少網友也紛紛回應「挪威那種社福和工時，亞洲國家都做不到」、「台灣人多、土地少、沒資源，起跑點根本不一樣」、「目前台灣比較合理就開放移民，你要做到福利國家這樣是不可能的」、「北歐國家有今天的福利政策，後面是數百年的經驗累積」。（編輯：潘毅）