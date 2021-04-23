房市／打炒房　台中這區預售屋主提早出場

內政部公布最新一期住宅價格指數，台中市上升幅度僅次於台南市，其中，房價上漲的交易案件主要集中於南區、西屯區部分區域；專家指出，主要是交通建設議題及大量新建案帶動價格。值得注意的是，政府近期祭出多項打炒房措施，以南區為例，確有部分預售屋主提前獲利了結出場。
財經中心／綜合報導
2021-04-23 08:00:00
內政部公布去年第四季住宅價格指數，六都均呈現持續上升趨勢，其中，台中市較上季上升1.41%，並較去年同季上升5.61%，上升幅度均僅次於台南市。內政部說明，大環境方面，經濟成長率提升，貨幣供給則相對寬鬆，尤其五大銀行新承作平均房貸利率維持1.36%，加上市場預期心理，推升整體住宅價格持續上升；若進一步觀察台中市房價上漲交易案件，則主要分布南區，以及西屯區（逢甲商圈、中科、五期重劃區）周邊。
信義房屋文心復興店店長朱宏彬指出，交通建設議題與大量新推案，應是兩區房價漲幅顯著，以致推升全市價格的兩大原因。交通建設議題部分，如南區因台鐵高架化，填平許多地下道，帶來都市縫合效果，另有捷運綠線通車話題；新推案部分，統計顯示，2018至2020年台中市建照戶數從2.1萬戶左右逐年攀升，至去年已達3.3萬戶，其中，南區、西屯，都是推案量頗大的區域，由於建築成本及土地取得成本愈加高昂，新案價格自然不低，連帶推升中古屋房價。
但值得注意的是，朱宏彬觀察到，去年底至今政府推出許多打炒房政策，包括即將上路的房地合一2.0，部分預售屋主確實出現提前獲利了結出場的想法。不過，因市場上利率低、剛性需求仍強，足以支撐價量。