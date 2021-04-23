房市／高捷站點　這站在市中心反而漲很多

信義房屋統計高雄捷運各站點周邊交易價量資料，市中心的R9中央公園站至R16左營站，去年1年間房價全都正成長，尤其房價最高的凹子底站，均價仍有逾16%漲幅，交易量也成長37%。專家分析，這些站點周邊各項生活機能、建設議題都具備，剛性需求支撐房市發展，即便基期高，價量成長幅度仍然顯著。
財經中心／綜合報導
2021-04-23 18:00:00
統計顯示，1年來「價量齊揚」狀況最顯著的集中在市中心站點。例如紅線R9中央公園站至R16左營站之間的8個站，住宅均價漲幅介於6%至16.5%之間，尤其以凹子底站漲了16.5%、每坪站上28.63萬最高；交易量部分，凹子底站成長37.7%，高雄車站周邊也有33.6%的成長。
信義房屋農十六店店長吳宗德以凹子底站周邊的農十六特區為例，由於學區、生活機能一應俱全，且不乏建設議題，包括剛開幕的義享天地商場，以及規劃中的多個BOT案，可能引進水族館、商場、商辦等設施，因此能夠吸引剛性需求自住客買進，對於交易價量有所支撐；甚至，去年至今房市大環境佳，熱錢多、利率低，購屋需求更為強勁，讓價量齊揚的幅度更加顯著。
吳宗德進一步說明，農十六特區剛開始發展時，主力產品電梯大樓2至4房的總價約落在600至1000萬，如今屋齡多介於13至18年，但總價也漲至800至1300萬之間，不過，雖然漲幅明顯，但在市區新屋越來越貴的趨勢下，仍是首購與換屋族相對可接受總價區間。
吳宗德強調，以捷運紅線這幾座市區站點來看，各項機能俱全，又有建設議題，「至少往後10年不會看跌」，這也是當地自住剛性需求強勁的原因，進而使交易價量維持不墜。