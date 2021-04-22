台灣乾麵霸主是誰？老饕推爆「低調王者」：一次爽吃兩包

台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新口味，就為了讓消費者們能有更多選擇，對此，也有一名女網友分享自己心目中認為「台灣最好吃的乾麵」品牌，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「台灣最好吃的乾麵」為題發文，表示自己認為最好吃的乾麵品牌是「巷口乾麵」，「絕對是巷口乾麵，推麻醬風味」，而她也接著透露，「很香又好吃，麵是比較不會爛的那種，照片拍的不好吃，但本人真的超香的」。





▲一名女網友在《Dcard》上以「台灣最好吃的乾麵」為題發文，表示自己認為最好吃的乾麵品牌是「巷口乾麵」。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，也有許多網友紛紛推薦自己心目中最愛的乾麵，「雖然巷口乾麵真的很好吃，可是我還是最喜歡維力炸醬麵」、「我都吃阿舍乾麵，想當初剛出來還要預購等很久…」、「推一個深夜食堂」、「我大曾拌麵也超好吃」、「喜歡曾拌麵」、「深夜食堂，辣的那個很好吃」。（編輯：郭佩蓉）



