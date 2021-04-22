清潔工躲起來才敢吃飯！她悲曝「被鄙視遭遇」：我也是人
各行各業都需要被尊重！不過仍有一名從事清潔工作的女網友，無奈講述自己在上班時受到「鄙視」的經歷，文章曝光也引發眾多網友不捨並留言安慰。
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 20:04:56
原PO在臉書《匿名公社》上無奈發文，「你們會鄙視或嫌棄清潔阿姨嗎？就是覺得阿姨做清潔打掃身上髒的那種嫌棄？在這個公司做了快一年，大多數的員工都很好對我也很客氣禮貌，但就是有少數幾個不知道是討厭我還是怎樣的，從眼神就看得出來」。
工作時也難免會有需要休息，但原PO也只敢「在倉庫裡快速的吃個東西補充熱量跟水分」，沒想到有時候休息結束走出倉庫，卻被不友善的員工投以鄙視眼光。原PO也提到，自己的清潔員同事也曾受到不禮貌的對待。
受到這種對待，也不禁讓原PO崩潰心想「我是人不是機器人欸，就算是機器也需要充電不是嗎？不過好在大多數人都是友善的，聽到他們的打氣，我的心就暖了起來」。
完整過程鋪剛後，也引發眾多網友心碎回應「比較討厭自認為坐辦公室就高高在上的人」、「會鄙視別人的人，一般都是自以為是的人，我非常感謝，幫我們清潔的人員」、「不用在意，那種自以為清高的人」、「職業不分貴賤，是人的問題」。（編輯：潘毅）