今晚衝嗎？／鋼鐵直男必學！薔薔驚爆「交往說話的藝術」

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人心海底針，總是覺得女人愛講反話嗎？還是常常說錯話誤觸女人的地雷？跟女人相處就像踩地雷步步為營，這次節目一開始主持人與來賓薔薔閒聊，分享一些「女孩深處的秘密」，甚至展露了薔薔「完美的身材」，同時也直言「女人就是要把自己keep住，維持自己在最佳的狀態」，郭鬼鬼更說出了粉絲福利「只要在影片下方留言tag三個朋友＋分享」，最後抽三位粉絲，開放下集錄影時來探班。
而節目在進入主題討論時進入高潮，鬼鬼也點出了第一個話題「是否曾因另一半說錯話導致大吵甚至分手經驗？」而兩位主持人派翠克和海產也紛紛討論會遇到這樣狀況的可能性，海產認為「女生很喜歡誘導男生不小心說錯話」，更曝自己曾經被問過「如果可以交兩個女朋友你會怎麼樣？」也引起薔薔的吐嘈「完全想太多」，更直言這題的最佳答案「就是選一個（自己女友）」，同時也說出自己「比較少因為講話發怒，通常都是我激怒對方」，而鬼鬼則表示「提前女友或記錯喜好會惹怒她」，甚至分享自身經驗直言「曾經為了前男友，以前女友為理由逼吃夜市的臭豆腐，最後憤怒從高雄走路回台南」。
不過更猛的還在後面，鬼鬼點出第二個話題「各個階段的男生講或接什麼話會一秒惹怒妳？」時，主持人要求鬼鬼和薔薔分別各舉「曖昧中」、「交往中」和「吵架時」在這三個階段「一句會被激怒的話」，鬼鬼認為在「曖昧中」亂批評別的女生很不好；在「交往中」時任何事情「都叫女方自己處理」也不行；最後「吵架時」扯到家人更不OK，薔薔則認為「曖昧中」硬要找話題聊是大地雷，而在「交往中」和「吵架時」拒絕溝通，是最沒辦法接受的。而鬼鬼也反問主持人們「有沒有一句話讓女生暴怒的經驗」，海產也說出「有些女生很愛把分手放在嘴上，但其實心裡捨不得」，因此有一次在和女友吵架的時候他就很直白的說「分手就分手啊」，結果女生一聽到就暴怒質問「是不是不愛我了」，讓海產非常無言。
最後更有著一場「直男互動」，先是由鬼鬼拿著一張看板，上面有著「女人常說的話」，再讓主持人先解讀，最後鬼鬼與薔薔翻譯，雙方的互動非常爆笑有趣，其中在講到男女中最常遇到的情況，女生常常會問「我是不是又胖了？」，這讓鬼鬼和薔薔都直言背後含義是「敢說是你就死定了！」也讓派翠克和海產感嘆「真的是說話的藝術啊」，接著又討論「吃飯時間男生問：等等要吃什麼；結果女生回隨便」，這樣背後的意涵也讓海產認為「就是隨便」的，而派翠克則說「我會去看女生之前貼過什麼想吃的食物或IG餐廳」，這讓鬼鬼和薔薔也大讚「這樣很棒」，最後派翠克和海產也說「男女之間的對話還是要多溝通」。
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