女嘆「討厭去夜市」崩潰！背後原因曝光　兩派人馬全戰翻

▲位於花蓮的東大門夜市更是國際旅客必到的景點之一。（圖／翻攝花蓮東大門夜市臉書）
▲女嘆「討厭去夜市」崩潰！背後原因曝光，兩派人馬全戰翻。（示意圖／翻攝花蓮東大門夜市臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-04-23 07:54:05

台灣被稱作是「美食王國」，其中道地的夜市文化，不僅深受國人喜愛，就連外國旅客也都指名造訪。不過近日卻有網友在網路上崩潰直言「討厭去夜市」，而背後的原因曝光後，也讓兩派網友全戰翻，直言「真的吃膩了」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Salary板上PO出一篇「不能接受太常去夜市很奇怪嗎?」的文章表示，「偶爾去夜市我可以，但太常去真的不能接受，並不是因為膩了，而是我覺得夜市的衛生實在有點髒」，原PO也直言「現在去吃夜市，我不能逛太久或吃太多，不然回家就會想吐，而且感覺是心理作用還怎樣，還真的會拉肚子...」而原PO的男友和朋友們卻都認為原PO「太草莓」，這不禁讓原PO感嘆「我只是比較注重衛生而已錯了嗎？女孩會覺得不太能接受夜市衛生很怪嗎？」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派人馬全戰翻，留言區蓋起高樓。

▲綜合大多數網友的意見「夜市變貴」才是現在越來越多人討厭夜市的主因。（示意圖／取自unsplash）
▲綜合大多數網友的意見「夜市變貴」才是現在越來越多人討厭夜市的主因。（示意圖／取自unsplash）
有網友支持原PO「雖然我吃夜市，但覺得你這樣很正常」、「夜市真的是滿髒的，偶爾吃一次還可以，常吃應該身體會出問題」、「我家是我媽嫌夜市不衛生，我們幾乎不去」、「覺得夜市髒本身是很合理的，因為就真的很多攤販把自己的營業環境弄得很噁心，連表面功夫都懶得做好」、「真的是滿髒的，所以夜市提供的餐具我寧可拿免洗的」，但也有網友覺得「夜市是擺在眼前髒給你看，其實平常吃的東西來自怎樣的廚房你也不知道，只是眼不見為淨所以吃得很安心」、「餐廳通常也很髒只是你沒看到而已」、「你怎麼會有餐廳很乾淨的錯覺？內場隔起來妳看不到不代表很乾淨，只要廚師敢吃自家的東西，就算是夜市我還是會去捧場」。

不過綜合大多數網友的意見「夜市變貴」才是現在越來越多人討厭夜市的主因，「主要現在夜市也不算便宜了，以前真的是便宜可以吃」、「現在的夜市太貴了，甚至比店面貴，名攤才會去吃」、「夜市就貴也吃膩了，衛生我覺得還好，一般店家廚房也是半斤八兩而已」、「已經很久沒去了，夜市的東西其實買起來不便宜」。（編輯：王柏文）

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