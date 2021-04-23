幼兒園學費「1公分100萬」！4寶爸嘆：該增加公幼名額
美國中情局（CIA）日前公布2021全年全球人口生育率預測（fertility rate）預測，台灣位列227名，成為世界倒數第一，少子化議題再度成為全國討論焦點，就有位4寶爸曬出自家小孩累積的幼兒園學費收據，透露由於抽不到公幼，小孩讀幼兒園的花費超過300萬，相當於學費收據「一公分100萬」，讓他感慨直言「應該要增加公幼名額」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-23 10:54:27
一位生有4名小孩的爸爸在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，自己看到少子化議題的相關討論，不禁回想起小孩還在讀幼兒園時的「盛況」，雖然生到第三胎時已經符合公幼的優先族群條件，但最後還是優先群族沒排到、抽籤入學也沒抽到，只能就讀私幼。
而幼兒園的學費從2015年的每人每年約25萬，到後來因為一例一休讓學費上漲，每年學費調漲到約28萬，4個小孩就讀幼兒園的學費累積下來十分驚人，原PO曬出厚達3公分的學費收據，笑稱算下來「一公分約值100萬台幣」，更自嘲「誰的幼兒園學費收據可以比我厚？歡迎拿出來討教討教！」
原PO最後講出真實心聲，感慨還好撐過來了，如今小孩都已經在讀公立國小，直言「政府應該要增加公幼名額」。心有戚戚焉的網友也紛紛在底下留言回覆說，「除了增加公幼，也要有延托和娃娃車，不然雙薪無後援的家庭一樣無法報」、「突然慶幸我兒子的學費算便宜的」、「剛剛去公幼報名，學校只招收14名小朋友，9：00開始報名，我10點去看報名單就已經厚厚一疊，估計今年又希望渺茫」、「增加公幼＋1」、「認真覺得…少子化問題在於國民教育的配套措施，我兒子一個月的學費已經可以讓我租一間三房兩廳的公寓了」、「私托貴的要死，但是老師薪水卻少的可憐，真不知道錢都繳去哪了」。（編輯：倪浩軒）