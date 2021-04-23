外國人滯台不會中文！基隆廟口擺攤求助 1分鐘收入驚人
昨（22）日有網友在基隆廟口目睹一名外籍男子盤腿坐在地上，前方甚至擺放許多隨身物品準備販賣，該名男子在紙板上解釋自己是來自立陶宛的旅客，卻因疫情因素無法返家，只好變賣身上的物品，換取金錢在台灣生活。然而網友就親眼看到男子短短1分鐘收入就破千，讓他震驚直喊「台灣人真的很有愛心！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-23 10:57:27
原PO於臉書社團《基隆人大小事》上貼出一張照片，表示昨日（22）晚上有名外籍難子盤腿坐在基隆廟口，前方擺放了手機等隨身物品一一標價販售。此外，外國旅客前方還在厚紙板上解釋，「你好，我是來自立陶宛的遊客。我於二月來到台灣，因為COVID-19而無法回到家。我的7趟航班被取消了。我現在睡在公園裡了。我的錢花完了，請從我的東西裡買點東西。我沒有錢吃飯。謝謝」，並附註「我在找工作」。
然而，原PO目睹外籍男子開始擺攤後，短短1分鐘就賺了破千元，讓他興奮大讚「1分鐘看他收入破千，台灣人真的很有愛心！」不僅如此，他還看到有名女子立馬掏出500元鈔票，以英文詢問外籍男子「會不會說中文？」但外籍男子卻回應「不會」，這也讓原PO納悶「地上的紙板字是怎麼寫出來的？」
貼文一曝光後，就引來許多網友留言，「台灣人行乞，大家會說好手好腳怎麼不去工作，外國人行乞的話，可能就是有難，大家要發揮愛心。」、「比我辛苦賺錢更好賺」、他明明就在工作中了啊XD」、「真好賺」、「文字應該是翻譯寫的吧」、「可以請警察叔叔解救他嗎」。
不過據了解，該名外籍男子於去年12月時就曾在新竹擺攤求助，手法也相當類似，都是於前方擺放字牌，表明要販售物品，當時他解釋自己的護照於今年2月過期，但他強調不需要協助，因想繼續在台旅行。（編輯：陳雅雲）
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