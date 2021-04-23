他見「2400顆洗衣球特價」心動想買！眾嚇勸退　理由曝光

▲洗衣球近日討論度超夯，小小一顆能洗完整桶衣服，成為家庭主婦新寵。（圖／NOWnews資料照）
▲原PO看見洗衣球2400顆售價1999元心動想買，過來人卻紛紛勸退。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-04-23 11:27:32

洗衣服除了使用洗衣粉或洗衣精外，近來不少人也開始使用「洗衣球」，一小顆就可以洗淨整桶衣物，五彩繽紛的外型更是相當療癒。不過，近日一名網友在臉書社團《爆系知識家》提到，無意間看見某直播賣家販售洗衣球，2400顆售價1999元，等於1顆不到1元，因此心動想買，許多過來人卻立刻勸退，並透露背後原因。

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原PO表示，在臉書某直播賣家看到一款七彩的洗衣球，2400顆售價1999元，換算下來1顆不到1元，似乎非常划算，不禁心動想要購入。他不禁好奇詢問廣大網友「可買嗎？」想先尋求過來人寶貴的意見。

▲洗衣球最近正夯，只要小小一顆就能洗乾淨整桶衣服。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO看見洗衣球2400顆售價1999元心動想買，過來人卻紛紛勸退。（示意圖／NOWnews資料照）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「太便宜不敢買，太貴又買不下去的道理」、「如果是大家庭的話再考慮吧」、「洗衣球喜歡用日本品牌」、「之前買過雜牌很便宜的，不好用」、「好像滿划算，但又怕怕的」。

不過，許多過來人立刻勸退原PO，並稱「建議不要，短時間沒用完會破掉，不然你夏天要給他吹空調」、「這麼多萬一不好用，此恨綿綿無絕期」、「2400顆假設真的這麼勤勞洗衣服，一天洗一次，一次丟一顆，用完要6年又7個月，而且是在保存良好的狀況下」、「放久了會全部黏在一起，真心崩潰」。（編輯：賴詠璿）

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