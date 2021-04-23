他見「2400顆洗衣球特價」心動想買！眾嚇勸退 理由曝光
洗衣服除了使用洗衣粉或洗衣精外，近來不少人也開始使用「洗衣球」，一小顆就可以洗淨整桶衣物，五彩繽紛的外型更是相當療癒。不過，近日一名網友在臉書社團《爆系知識家》提到，無意間看見某直播賣家販售洗衣球，2400顆售價1999元，等於1顆不到1元，因此心動想買，許多過來人卻立刻勸退，並透露背後原因。
編輯中心/綜合報導
2021-04-23 11:27:32
原PO表示，在臉書某直播賣家看到一款七彩的洗衣球，2400顆售價1999元，換算下來1顆不到1元，似乎非常划算，不禁心動想要購入。他不禁好奇詢問廣大網友「可買嗎？」想先尋求過來人寶貴的意見。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「太便宜不敢買，太貴又買不下去的道理」、「如果是大家庭的話再考慮吧」、「洗衣球喜歡用日本品牌」、「之前買過雜牌很便宜的，不好用」、「好像滿划算，但又怕怕的」。
不過，許多過來人立刻勸退原PO，並稱「建議不要，短時間沒用完會破掉，不然你夏天要給他吹空調」、「這麼多萬一不好用，此恨綿綿無絕期」、「2400顆假設真的這麼勤勞洗衣服，一天洗一次，一次丟一顆，用完要6年又7個月，而且是在保存良好的狀況下」、「放久了會全部黏在一起，真心崩潰」。（編輯：賴詠璿）