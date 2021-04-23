杰倫是你嗎？鄭文燦：終於聽見下雨的聲音

鄭文燦臉書
▲久旱逢甘霖，鄭文燦也在臉書上發文表示，「「終於聽見下雨的聲音」。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者李春台/桃園報導

2021-04-23 13:25:25｜2021-04-23 13:25:44

久旱逢甘霖，桃園石門水庫今（23）日上午終於傳出降雨的好消息，桃園市長鄭文燦也在臉書發文表示，「終於聽見下雨的聲音」，還要大家猜一首歌。貼文一出也立刻引來大家的熱烈討論並貼上與下雨有關的歌名大街龍，還有人放上周杰倫唱的「聽見下雨的聲音」MV連結，立刻有人點名有中壢周杰倫之稱的市議員彭俊豪，彭本人也留言回應表示，「給我個舞台」。

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▲長相酷似周杰倫的桃園市議員彭俊豪也被點名，他自己則是立刻留言表示，「給我個舞台」！（圖／翻攝鄭文燦臉書）
▲長相酷似周杰倫的桃園市議員彭俊豪也被點名，他自己則是立刻留言表示，「給我個舞台」！（圖／翻攝鄭文燦臉書）
 

除了臉書發文之外，上午鄭文燦受訪時表示，從去年10月啟動的抗旱計畫還是得持續下去，因為接下來的梅雨季降雨如何還不知道，目前石門水庫只剩3成的水，除了桃園自己的用水需求，另外每天還要供應新竹22萬噸，市府全面統整備援用水，也希望全體市民配合節水，共度缺水難關。

鄭文燦指出，石門水庫集水區造雨計畫至今已進行3、40次，雖然今天早上有降雨，「期盼這個雨要下在集水區才有用」，因為石門水庫只剩3成的水。他還表示，桃園從去年10月開始啟動抗旱計畫，連續兩期稻作停灌，農業用水是節約下來了，目前每天還要供應新竹22萬噸的水，因為新竹是竹科所在地，水是高科技的命脈，竹科不能沒有水，「桃園目前還在進行桃竹的供水調節，抗旱計畫還會持續下去，希望所有的市民一起配合來做節水。」

▲鄭文燦表示，石門水庫集水區造雨計畫至今已進行3、40次，雖然今天早上有降雨，「期盼這個雨要下在集水區才有用」。（圖／北水局提供）
▲鄭文燦表示，石門水庫集水區造雨計畫至今已進行3、40次，雖然今天早上有降雨，「期盼這個雨要下在集水區才有用」。（圖／北水局提供）
 

鄭文燦最後強調，目前水情吃緊，石門水庫儲水量只有3成，因此包括調度、備援、節水到造水各種抗旱計畫都需要努力；雖然梅雨季節即將來臨，但會不會出現像去年的「乾梅」現象還不得而知，希望能夠在這段時間進行各種備援跟節水計畫，目前桃園的河川水源、埤塘水源、工地水、放流水、地下水，這5類水源都納入備援計畫，各工業區也啟用了1400口戰備水井，公園的戰備水井也做好了準備，萬一進入二階限水就會啟動備援用水；另外在節水措施方面，希望能夠從5%提高到7%，目前工業用水大戶已全面配合，自來水公司也改成全日減壓供水7%，希望能提高節水率。

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