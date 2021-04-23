杰倫是你嗎？鄭文燦：終於聽見下雨的聲音

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除了臉書發文之外，上午鄭文燦受訪時表示，從去年10月啟動的抗旱計畫還是得持續下去，因為接下來的梅雨季降雨如何還不知道，目前石門水庫只剩3成的水，除了桃園自己的用水需求，另外每天還要供應新竹22萬噸，市府全面統整備援用水，也希望全體市民配合節水，共度缺水難關。
鄭文燦指出，石門水庫集水區造雨計畫至今已進行3、40次，雖然今天早上有降雨，「期盼這個雨要下在集水區才有用」，因為石門水庫只剩3成的水。他還表示，桃園從去年10月開始啟動抗旱計畫，連續兩期稻作停灌，農業用水是節約下來了，目前每天還要供應新竹22萬噸的水，因為新竹是竹科所在地，水是高科技的命脈，竹科不能沒有水，「桃園目前還在進行桃竹的供水調節，抗旱計畫還會持續下去，希望所有的市民一起配合來做節水。」
鄭文燦最後強調，目前水情吃緊，石門水庫儲水量只有3成，因此包括調度、備援、節水到造水各種抗旱計畫都需要努力；雖然梅雨季節即將來臨，但會不會出現像去年的「乾梅」現象還不得而知，希望能夠在這段時間進行各種備援跟節水計畫，目前桃園的河川水源、埤塘水源、工地水、放流水、地下水，這5類水源都納入備援計畫，各工業區也啟用了1400口戰備水井，公園的戰備水井也做好了準備，萬一進入二階限水就會啟動備援用水；另外在節水措施方面，希望能夠從5%提高到7%，目前工業用水大戶已全面配合，自來水公司也改成全日減壓供水7%，希望能提高節水率。