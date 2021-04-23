400萬All in海運！半年後「爽獲1700萬」 他曝買股4關鍵
台股昨（22）日開盤突破萬七新高點，引發不少股迷熱議，尤其這一年來全球受到疫情影響，航運股持續被看好。對此，就有網友在PTT「Stock」看板分享買股心得，透露半年前花了400萬元All in陽明、長榮海運，21日將持股全數賣光，最終獲利1700多萬元，同時分享投資股票前的4大重點。
編輯中心/綜合報導
2021-04-23 14:16:19｜2021-04-23 18:25:02
原PO表示，去年10月開始買進股票，只買不賣，趁長榮（2603）還在38元，加碼買進30張，直到本月21日將手上的持股全數賣光。對帳單畫面中可見，原PO持有200張長榮，賣出後獲利1217萬元，損益率413.78％；另外持有100張陽明（2609），賣出後獲利520萬元，損益率500.08%。
原PO解釋，停利在這個點並非看壞航運股，認為Q2應該不會比Q1差，甚至可能創新高，只是憂心4月以來漲太多了，再加上電子被打得有點慘，若之後回檔，還是會想再操作一波。此外，他也分享自己買股前會考量的4點，包含「美國疫情是否趨緩、台股電類回神、運價、散裝指數」，但他也坦言這段時間很煎熬，因為不確定何時可以賣掉這些股票。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「太神了」、「重點要能抱得像他這麼久」、「恭喜人生提早畢業，財富自由」、「賺這數字的效率（只用6個月）跟你差7倍，佩服！股海無涯」、「專業加毅力，推」。
不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念，才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）