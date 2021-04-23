22歲存第一桶金！他曬「20張長榮」揭慘痛代價：你要嗎？

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原PO從16歲就開始打工，分擔一些個人的開銷。那麼到底是如何存下第一桶金的，難道真的有什麼生財妙方嗎？原PO表示其實最大原因是一場車禍，唸大二時騎車在回家的路上與一輛汽車相撞，造成原PO左腳大腿骨折、右手無名指及小指縫了10幾針，後來整整休養了3個月。但也因此，獲得的保險理賠加總，扣掉醫療費用後仍有剩餘100萬左右。
原PO之後便在朋友鼓勵下，拿出20萬進股市投資，進進出出累積經驗，最後在4月初以51塊多的價格買了20張長榮，而在原PO日前發文的當下，長榮股價持續上漲，市值已經達到150萬左右。但原PO也直言，在那場車禍得到的不只錢，還有會不定時發作的舊傷，有時走路走到一半突然痛，有時睡醒痛，時而輕微時而嚴重，而且「這個狀況可能會跟著我一輩子」，原PO不禁詢問大家，「給你100萬你要嗎？」
網友則紛紛在底下留言回覆說，「你的命運在車禍的那一刻黃金交叉了」、「幸好人沒事，生活出現了轉機」、「把握機會、知福惜福」、「真的不值得，再多錢都換不回健康的身體」。
不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：倪浩軒）