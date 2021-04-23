教授面試喊「會正取」！新生多嘴GG了　網愣：第一個刷你

面試
▲一名新生面試時教授向他保證「會正取」，但他卻多嘴講了2句，讓他事後想起十分擔憂「會不會反而沒上」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-04-23 16:13:23

近期學測成績放榜，不少高中生都開始前往各大學進行面試。不過，就有一名新生指出，面試時教授向他保證「會正取」，但他當下卻多嘴講了兩句，讓他事後想起十分擔憂「會不會反而沒上」，不少人一看都紛紛白眼狂翻，直喊「我是教授第一個刷你！」

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原PO於《Dcard》上發文，表示先前面試時，教授最後就向他保證「我會讓你正取，希望可以看到你在我的課中」，聽到這段話，他也立馬開心回應「能得到教授的肯定，我非常高興！」然而話鋒一轉，他隨即向教授坦言「不過對不起，在能得到真正的答案之前，我會當作沒聽到教授的這句話」，最後教授僅是笑笑地結束面試。這樣的結尾，就讓原PO擔憂直呼「再過幾天就要放榜了，我會不會因為亂講話反而沒上」。

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▲ 原PO因面試時多嘴2句話，讓他擔憂可能被刷掉。（圖／翻攝Dcard）
問題一曝光，就讓不少人白眼狂翻，無奈直言「只說前面兩句就好了後面在畫蛇添足什麼」、「我是教授的話聽到會不開心欸」、「我是教授的話本來要錄取了，看到後面兩句會直接不爽欸」、「在自以為什麼好好笑」、「哇塞當下怎麼可能會想到這樣回答，感激、激動的情緒想好好表達都來不及了」、「我是教授，第一個刷你」、「傻傻的，真的有夠沒禮貌，表面也不會做」。

但亦有人抱持不同看法，「可是我覺得很酷欸！又不做作，誰知道那個教授說真的還是假的，每個人都被說一樣的話，每個人都回一樣的答案」、「拍拍原po，教授應該會特別記得你的，不一定是壞印象對吧～順其自然」。（編輯：陳雅雲）

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