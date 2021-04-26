房市／亞灣區企業進駐　自住需求湧進兩地

逾30家業者宣布進駐亞洲新灣區成功大樓，預計未來3年提供500個研發工作機會，鄰近的台壽大樓也將作為新創基地提供廠商進駐。就業機會提高人口紅利，房仲業者分析，可望替亞灣區周邊的31期重劃區及三多商圈帶進自住需求。
財經中心／綜合報導
2021-04-26 18:30:00
根據高雄市府最新的施政報告，去年11月底成立「5G AIoT國際大聯盟」，致力將亞洲新灣區打造為5G AioT創新園區；4月，中華電信與微軟、愛普生等31家國內外5G AIoT垂直應用領域的產學研單位，也正式進駐亞灣區成功大樓，預計投入3億元，並在3年內提供500個研發工作，相鄰的台壽大樓，未來也將作為新創基地，目前想進駐的廠商也已預約額滿。
信義房屋三多捷運店店長洪薏珺指出，亞灣區近年建設議題頻繁，最新進展是高雄流行音樂中心預計年中啟用，加上產業招商狀況不錯，如各大廠商日前進駐成功大樓，可望帶動就業機會增加，而就業人口紅利，更會進一步提升自住需求。
洪薏珺表示，由於正亞灣區內建案經過去一年的這波漲勢，目前每坪單價都至少30萬元起跳，且多中高總價物件，因產業進駐而衍生購屋需求的自住客，推測應會往周邊31期重劃區、三多商圈購屋，預算上較為適合。
洪薏珺說明，31期重劃區中古大樓平均屋齡約在13年左右，每坪單價已站穩2字頭；三多商圈因發展較早，又是商業區，其住商混合大樓屋齡偏高，多大於20年，自住客承接意願較低，少部分低於20年的社區則較為搶手，若是屋齡15年內，單價約落在20至24萬，屋齡15至20年之間則可找到1字頭行情。