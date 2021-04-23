峮峮被嫌胖「生日蛋糕只能吃一口」 魔鬼減肥菜單曝光
藝人峮峮今（23日）出席眼鏡活動，談道剛過31歲生日，雖然很開心但被經紀人嫌：「前陣子胖太多，還要加油。」讓她生日蛋糕都只敢吃一小口，直言：「因為我很容易胖，不能吃太多，希望能夠再減3公斤。」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-23 17:29:08
峮峮19日迎來31歲的生日，表示相當開心，因為生日聚餐到現在都沒跟朋友吃完，通常會慶祝一整個月，不過她坦言自己是易胖體質，所以也不敢多吃，就連生日蛋糕都只敢吃一小口，直呼：「希望再減3公斤，大家看到我也要跟我說『別再吃了！』」
峮峮身高160公分，目前體重49公斤，其實身材算是穠纖合度，但自認有點「肉肉的」，希望再瘦3公斤，聊到減肥方法，她表示：「還在努力適應節食。」菜單是早餐只吃水煮蛋，肚子太餓會配香蕉或地瓜，之後就撐到傍晚，如果真的餓到不行才會吃下一餐，不然一整天只會吃上述的食物。
峮峮出席活動配戴眼鏡俏皮可愛，有近視的她私下也會戴眼鏡，更偷偷爆料：「媽媽超愛學我，看我剪頭髮，髮型就學我，我戴粗框眼鏡，她就戴一樣的，我若換成細框眼鏡，她也會跑去配一樣的，我發現媽媽喜歡跟我使用一樣的東西。」母親節將至，她目前沒有特別安排，表示：「如果我有回家或媽媽來台北，我會帶她出去逛逛、吃餐廳，所以沒特別一定要哪天做哪件事。」可見峮峮孝順心態從日常做起，並不僅限於節日才釋出愛意。