來賓當眾「尿失禁」！節目曝真實體驗 網友：我看了什麼
數位網路時代，科技日新月異，尤其VR虛擬穿戴裝置技術益發成熟，越來越多訴求使用者主觀體驗的應用設備被推出。但你有想過「尿失禁」也可以被體驗嗎？日本NHK晨間談話節目《朝一》日前就請來賓在現場體驗尿失禁，來賓「解放」後不禁張大了嘴巴，這畫面實在有點怪異，立即引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-23 17:15:23｜2021-04-23 17:25:02
日本NHK晨間談話節目《朝一》，日前在節目中介紹由日本電氣通信大學開發出來的「尿失禁體驗裝置」，這設備目前主要是應用在護理教育，讓護理人員體會失能患者的感受，而未來更目標透過進一步研發後，應用在改善排尿不順、排尿無法控制等等方面，作為相關患者的復健設備。而日本電氣通信大學也不諱言，「尿失禁體驗裝置」帶有娛樂性，讓一般民眾發笑但不是嘲笑，藉此改善失能患者因為失禁而感覺難堪、自責的處境。 而節目實際請來藝人村上信五現場試用，果然娛樂性的效果立即出來了，當眾模擬解放的村上信五忍不住露出閉上眼睛、嘴巴開開的傻笑模樣，一旁的主持人也看得忍俊不住。村上信五更分享心得，裝備會施壓膀胱促進尿意，再搭配纏繞腿上的水管模擬尿液通過的感覺，實在很真實。 「尿失禁體驗裝置」立即在推特引發熱議，成為熱門關鍵字，網友紛紛留言回覆說，「一大早的我到底看了什麼」、「誰想得到會有藝人在節目上描述自己尿褲子的感受的一天」、「這樣真的合適嗎」。（編輯：倪浩軒）