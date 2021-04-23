來面試先送1千4！美麥當勞徵才出奇策 「意外成效」曝光
如果面試就有能錢拿，會成功激起你前往的意願嗎？日前在美國就有一間麥當勞，長期找不到員工，店主便決定祭出奇策，只要人來面試就能先拿50美金（約新台幣1千4百元），沒想到最終成效卻也令人跌破眼鏡。
編輯中心/綜合報導
2021-04-23 18:00:14｜2021-04-23 18:00:21
據外媒《Business Insider》報導，美國佛羅里達州有一間麥當勞，因為長期招募不到新員工，讓加盟店主卡斯博（Blake Casper）相當苦惱。而他在與公司高層討論對策後，便決定用「錢」來吸引人才。
卡斯博隨後也在店門口的招牌欄杆上，張貼出徵才公告，上方寫著「不論男女，只要在下午兩點時來面試，就能直接獲得50美元（約新台幣1403元）獎金」。
不過讓卡斯博傻眼的是，這50美元的獎勵，卻沒有成功吸引更多求職者，至今這間麥當勞門市仍在尋求人才當中。他也考慮從調升時薪待遇著手。
卡斯博也推測，這次的面試獎金奇招不奏效的緣故，與美國政府因為疫情祭出的失業救濟政策脫不了關係，「也怪不了誰，畢竟失業反而能賺到更多錢，我們必須提供更高的薪資才能找到人才」。（編輯：潘毅）