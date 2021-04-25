羊肉爐吃一半桌子驚現狗頭　網友一看笑瘋：來加菜嗎？

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雅琪解釋「吃貨」阿嚕米為了討食物卡了一個好位，而專注的樣子也明顯的表現在臉上，表示牠的決心。

今年三歲的牠平常非常愛撒嬌，也老喜歡裝可愛討食物吃，讓雅琪認定牠是「靠臉吃飯的狗」。

▲今年三歲的牠平常非常愛撒嬌，也老喜歡裝可愛討食物吃，讓雅琪認定牠是「靠臉吃飯的狗」。 (圖/網友翁雅琪提供)

更有人點出現在桌子新增了一個活生生的食物處理機，剩菜問題也都不用擔心了。