羊肉爐吃一半桌子驚現狗頭　網友一看笑瘋：來加菜嗎？

▲一隻執著又可愛的哈士奇近期在網路上博得台灣網友的喜愛，他趁主人用餐時將頭鑽進本該放置火鍋的洞口，從餐桌上突然冒出的畫面被分享到社群媒體上，笑噴一眾網友。(圖/網友翁雅琪提供)
▲一隻執著又可愛的哈士奇近期在網路上博得台灣網友的喜愛，他趁主人用餐時將頭鑽進本該放置火鍋的洞口，從餐桌上突然冒出的畫面被分享到社群媒體上，笑噴一眾網友。(圖/網友翁雅琪提供)

The China Post/綜合報導

2021-04-25 23:30:00

根據The China Post報導，一隻執著又可愛的哈士奇近期在網路上博得台灣網友的喜愛，他趁主人用餐時將頭鑽進本該放置火鍋的洞口，從餐桌上突然冒出的畫面被分享到社群媒體上，笑噴一眾網友。

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根據飼主翁雅琪所述, 名為阿嚕米的哈士奇最近跟著媽媽去附近的羊肉爐店聚會。 

當大家正忙著剝高麗菜下鍋時，不耐餓的阿嚕米突然鑽到桌子下面，從桌上的洞口將頭探出，引來現場的人哄堂大笑。可愛的畫面立即被雅琪捕捉下來，分享在臉書上笑說：「現在是在吃羊肉爐，還是在玩打地鼠遊戲。」 

雅琪解釋「吃貨」阿嚕米為了討食物卡了一個好位，而專注的樣子也明顯的表現在臉上，表示牠的決心。 

今年三歲的牠平常非常愛撒嬌，也老喜歡裝可愛討食物吃，讓雅琪認定牠是「靠臉吃飯的狗」。 

▲今年三歲的牠平常非常愛撒嬌，也老喜歡裝可愛討食物吃，讓雅琪認定牠是「靠臉吃飯的狗」。 (圖/網友翁雅琪提供)
▲今年三歲的牠平常非常愛撒嬌，也老喜歡裝可愛討食物吃，讓雅琪認定牠是「靠臉吃飯的狗」。 (圖/網友翁雅琪提供)
阿嚕米討喜的經典表情（吐舌頭）也經常讓牠佔到便宜，讓大家無法拒絕。 

阿嚕米的萌樣被分享到臉書後大獲好評，網友也開玩笑的表示牠或許想問大家需不需要加湯。 

更有人點出現在桌子新增了一個活生生的食物處理機，剩菜問題也都不用擔心了。 

更多新聞請看The China Post

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