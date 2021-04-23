影／確診機師足跡曝光 大園清真寺：已暫停所有宗教活動
中央流行疫情指揮中心今（23）日公布日前通報於澳洲確診新冠肺炎的印尼籍華航機師，在台灣的2名接觸者（案1090、1091）均驗出陽性，其中案1090為10歲男孩，是飛澳洲機師同住家人。由於3名確診個案都有台北及大園清真寺的活動史，大園區清真寺協會也出面表示，確診機師19日當天有到清真寺，現場約50人，昨天接到疫情指揮中心電話後，已經進行消毒並暫停所有宗教活動。
記者李春台/桃園報導
2021-04-23 18:23:51
根據中央公布3名確診者曾至台北清真寺、桃園大園清真寺及全聯蘆竹南竹店，全聯表示，蘆竹南竹店昨日已全面消毒，並增用紫外燈室內殺菌、用漂白水進行賣場擦拭，採取高規格防疫措施，同時公司也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。
至於確診者曾前往的大園區清真寺，昨日接獲通知後已暫停所有宗教活動，並著手進行消毒作業，大園區清真寺協會指出該機師19日是一個人來做禮拜，有戴口罩，現場差不多還有50人，原本禮拜日都要做禮拜，現在要照顧大家，所有活動暫時停辦。
桃市衛生局表示，案1090是接受國外學校線上教育，並未在台灣就學，因此沒有校園感染危機，請民眾放心，另2名染疫機師的同住家人也都在居家隔離中。
桃園市衛生局表示，今日中央流行疫情指揮中心公告之確診外籍機師活動足跡，衛生局與環保局已於第一時間掌握並完成環境消毒作業，後續亦將加強周遭環境清消，以維護居民健康安全，另提醒民眾若曾到指揮中心公布相關日期、地點之場所，務必做好自主健康管理，如有發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常等，請即刻撥打1922或衛生局防疫專線0800-033-355通報衛生單位。