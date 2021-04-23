他喊租屋「CP值」比買房還要高！眾反曝現況：本來就離譜

▲有網友問及「台北年輕人為何不移居到高雄？」引來一名曾在台北住過25年的網友回應，分析「台北與高雄的優劣之處」，直呼「人生不是只有買房」。（圖／取自pixabay）
▲近年來台灣房價居高不下，讓許多人大喊「根本買不起」。不過就有網友認為，租房的CP值明顯高於買房，並解釋「背後原因」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-04-23 20:26:30

近年來台灣房價居高不下，讓許多人大喊「根本買不起」。不過就有網友認為，租房的CP值明顯高於買房，並解釋「背後原因」，但貼文曝光後，卻意外引發網友激辯。

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原PO於PTT上發表看法，「有一堆人整天喊買不起房子，但明明租房子CP高到靠北，買房子繳完貸款屋齡都不知道幾年了？假使2000萬買了一間10年屋齡的房子，繳了30~40年貸款，你獲得的是一間40~50年的半古蹟」。

他更認為「租房子的話，不但不怕公司調度，手上資金也寬鬆，拿去投資的投報率隨便都比買房高」，再加上未來少子化「誰還租不到房子，房東都要求大家租了」。

▲原PO認為「租房的話，不但不怕公司調度，手上資金也寬鬆，拿去投資的投報率隨便都比買房高」。（圖／翻攝PTT）
▲原PO認為「租房的話，不但不怕公司調度，手上資金也寬鬆，拿去投資的投報率隨便都比買房高」。（圖／翻攝PTT）
此論點一出，隨即遭到不少網友反駁「房子會漲價，你租房子會漲價嗎？」「重點是能買房來炒的人，肯定也有錢投資阿」、「很多房東不租給年邁的人」、「有能力的就買，沒能力的就租，就這麼簡單而已」、「租房無法擁有個有回憶的家，這點可大可小，看人在不在意」。

但也有不少人贊同，「本來就是貴的離譜，投報這麼低買房要幹嘛」、「投資客最終都是要脫手的，握著不會有獲利」、「現在買房來不及了啦，現買現套」。（編輯：潘毅）

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