把亡父骨灰灌入保齡球！男「連12次全倒」淚崩：替祂圓夢

▲（圖／翻攝IG hink.jr）
▲保齡球選手辛克（John Hinkle），為了圓已逝世爸爸的保齡球「完美比賽」的夢，決定把祂的骨灰灌入保齡球進行比賽。（圖／翻攝IG hink.jr）

編輯中心/綜合報導

2021-04-23 20:56:18｜2021-04-23 20:59:38

令人動容的故事！一名住在美國的39歲保齡球選手辛克（John Hinkle），為了圓已逝世爸爸的保齡球「完美比賽」的夢，決定把祂的骨灰灌入保齡球進行比賽，結果真的成功打出連續12次全倒的300分，畫面曝光更令在場所有人都動容。

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綜合美媒報導，住在伊利諾州的保齡球選手辛克，從小就與弟弟一同接受爸爸的保齡球訓練，兩人長大後也都成為選手，所屬同一球隊。辛克更曾在NCAA的保齡球錦標賽中，為當地的西伊利諾伊大學贏下2屆冠軍。

▲保齡球選手辛克（John
▲保齡球選手辛克（John Hinkle）用這顆有著爸爸骨灰的特製球，打出完全比賽。（圖／翻攝IG hink.jr）
隨後辛克的父親也在2016年時過世，而祂生前一直有著打出300分「完美比賽」的夢想。辛克也表示「爸爸曾打過298、299分，但從沒打過300分比賽」，因此萌生出把爸爸的骨灰封入保齡球的拇指孔中，由自己代替爸爸完成夢想的念頭。弟弟一聽完也相當支持這個想法。

最終在近期，辛克找到有辦法完整此客製要求的保齡球工匠，並完成這顆全世界獨一無二的訂製球。而辛克也在4月12日的比賽中，順利用這顆繼承爸爸夢想的球，打出單局連續十二次全倒的完美比賽，更在最後一次全倒時，整個人喜極而泣攤軟在地，也讓在場所有人熱淚盈眶。辛克也在接受媒體訪問時表示，「這次的比賽，對我們意義深遠」。（編輯：潘毅）

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