買好市多西瓜竟自爆！他轉頭愣「血流滿地」 內行揭真相
隨著天氣越來越悶熱，不少人都會買西瓜回家食用消暑，不過你遇過西瓜自爆的狀況嗎？近日，就有網友分享自己去好市多購買一顆西瓜，但明明都沒有人去碰撞，西瓜卻自己「無預警自爆」，讓他非常震驚，而貼文也釣出內行人解釋原理。
編輯中心/綜合報導
2021-04-24 10:29:04
原PO在PTT發文表示「兩天前在美式賣場好市多買了一顆大西瓜，本來坐在客廳的我，突然聽到巨響「啪」的一聲，結果轉頭一看，西瓜應聲自爆掉在地上」只見貼出的照片，西瓜整個破裂掉在地上，整個地板都是紅色西瓜汁，這景象讓原PO震驚表示「我到底是買到西瓜還是阿拉花瓜」。
貼文一出，網友紛紛回應「什麼啦，西瓜怎麼會自爆啦XD」、「寧死不屈的西瓜耶」、「沒得吃就算了，還要清理比較慘XD」、「西瓜不願被吃！先自爆再說」、「太好笑了吧哈哈，怎麼會自爆」、「是天氣太熱喔？沒看過西瓜自爆欸」。
不過，也有內行網友解釋「這代表西瓜已經壞了，當然會自爆」、「你要慶幸你沒有吃，這西瓜已經壞了」、「去西瓜園晃一圈就知道了，已經太熟裡面發酵就會爆炸，也就是說西瓜已壞」、「運輸過程有碰撞，加速成熟加上溫度太高，裡面發酵之後就爆炸了，蠻常見的啦」。（編輯：張嘉哲）