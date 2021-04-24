捷運一堆人搭還是虧錢？乘客喊「這站」超廢 反轉真相曝
台北捷運是不少每天上班課的民眾往返的重要交通工具，其路線以及站別分得相當精細，方便民眾搭乘。不過，近日就有網友討論「台北捷運怎麼那麼多人搭還是虧錢啊？」結果貼文引發不少人熱議，更點名「紅線其中一站」應該要廢除，以節省成本。
編輯中心/綜合報導
2021-04-24 10:55:37
原PO在PTT貼文指出「之前聽朋友說北捷虧錢？怎麼可能呢？雙北運量那麼大，多少人現在非常依賴捷運通勤上班，若真的虧錢的話，是不是要把真的很少人搭的小站廢掉啊？我個人認為首先要把小碧潭站廢掉！你各位認為哪個站最該廢掉？」
貼文一出，網友紛紛點名「紅線的明德站才不知道誰在搭勒」、「紅線後半段我真的不知道在幹嘛」、「明德完全沒存在必要吧？比小碧潭還廢」、「我真的很少看到有人在明德上下車＝＝」；不過，也有網友表示「中正高中學生啦！明德我小時候都在那邊下車」、「廢了哪些站不是重點，大眾運輸不是靠本業賺錢好嗎？都是靠業外收入的」。
而實際上，被網友所點名的「淡水線明德站」，根據北捷今年三月統計運量來看，同為紅線的唭哩岸、奇岩、復興崗、忠義等站出入站都比明德站還要稀少，明德站的進出量平均也有達到1萬2千人次，可以說是有一定的重要性。（編輯：張嘉哲）