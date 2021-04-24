詹姓女老師上銬事件發酵 鄭文燦、徐國勇相繼表態調查
22日一名詹姓女音樂老師在上班路上遭員警攔下盤查，原因是她「神情緊張」，最後她因為拒絕說出自己名字和出言污辱員警遭到上銬帶走。此一事件引發外界質疑警方執法過當爭議，昨（23）日桃園市新聞處發出鄭文燦3點聲明表示不會護短，隨後晚間內政部長徐國勇也於臉書發文表示，已責成警政署、桃園市警局務必全面了解案情、配合司法調查。
記者李春台/春台報導
2021-04-24 11:21:44
桃園市長鄭文燦透過市府發言人詹賀舜提出3點聲明，強調警察同仁與市民在法律面前一律平等，究竟有無妨礙公務或是濫權盤查，請警察局提供地檢署完整資料，包括現場錄影，由地檢署以客觀第三者綜合判斷。處理同仁必須配合檢方調查。
詹賀舜轉述鄭文燦意見表示，警方執行勤務，務必謹守法律授權、友善堅定的原則，若遭遇民眾不配合情況，仍須清楚說明執勤內容；由於此案涉及警察執法權限與民眾權益，市長要求警方配合調查，不預設任何立場，也不護短任何一方。
徐國勇表示，台灣是民主國家，執法必須保障人權、依法行，而維護社會治安、保護人民安全也是政府、警察的責任，因此，他已責成警政署、桃園市警局務必全面了解案情、配合司法調查。並表示警察同仁執勤雖然辛苦，但確保人權仍然非常重要，盼警民相互支持、共同維護社會治安。