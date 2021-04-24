正妹「穿真理褲」幫撿銅板！外送員暖哭 本尊曝光網迷暈
外送平台崛起的時代，不少人紛紛投入外送員的行列，也因為時常與客人接觸、溝通，延伸出不少話題。近日，一名外送員就分享自己的「豔遇」故事，指出自己送飲料到客人家後，開門的竟是一位穿著真理褲的辣妹，且自己不慎將零錢灑落一地時，該名辣妹也彎腰幫忙撿拾，並且請他喝飲料，讓他倍感暖心，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-24 11:37:42
原PO在「UberEats全台討論區」貼出照片表示「送了一張2杯飲料的訂單，結果抵達目的地後，開門的是一位穿著低胸背心搭配真理褲的正妹，後來正妹拿給我錢的時候，我沒拿好，整個零錢灑落在地板上，結果那位正妹不但沒生氣，還彎腰幫我一起撿拾零錢」。
「事後要離開時，正妹叫我等一下，接著就遞上剛剛取餐的其中一杯飲料，說是要請我喝，並且表示『我平常都會多點一杯請外送員喝，因為知道你們也很辛苦』聽到這番話，內心真的充滿能量跟感動，只能說，今天這單真的是我的小確幸」。
貼文一出，網友紛紛大讚「人美心也美！每個客人應該向她看齊」、「真的人美心也美耶！羨慕」、「是不是故意掉銅板的啦！抓到」、「怎麼我都沒遇到這種客人，一堆奧客」、「好羨慕，跑兩年了沒遇過這種客人」、「真的很漂亮耶！人美心也美，看了心情都好了」。
而原來，該名女客人的真實身份是小有名氣的美睫師Dora夏予薇，事發後，夏予薇也轉貼該貼文直言「這也太害羞了」，表示「有看到大家留言覺得很有趣，也有不少朋友傳連結給我看，我覺得這沒什麼，本來就習慣多點一杯請外送員喝，只希望每個辛苦的外送員能解解渴更有活力」；對於有網友認為外送員未經同意就將行車記錄器畫面上傳臉書社群討論，夏予薇則大氣回應「我不會介意，而且外送員也有把我的臉打馬，各行各業都非常辛苦，應該要相互體諒。」（編輯：張嘉哲）