「月薪保證衝破5萬」！陽明山富豪找管家　應徵條件曝光

▲一名居住在陽明山豪宅的董事長要應聘管家，其條件曝光之後引發討論。（示意圖非當事豪宅/pixabay）
▲一名居住在陽明山豪宅的董事長要應聘管家，其條件以及優渥的福利曝光之後引發討論。（示意圖非當事豪宅/pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-04-24 11:59:27

有錢人怎麼樣花錢的你有沒有看過？別讓貧窮限制你的想像！近日，一名網友在臉書徵才，表示一名住在陽明山上的董事長要徵用「私宅管家」，光是試用期的薪資就達4萬，而通過試用期之後，月薪更保證衝破五萬元以上，引爆網路話題。

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一名網友在「台北求職站」表示「士林區仰德大道二段一間私宅要徵用一名管家，試用期間每月薪資為4萬，另外還有1800元的伙食費，不包括津貼，試用期通過之後薪水調漲到4萬5千元，加上1800元的伙食費和津貼，保證月收入5萬以上」；不僅如此，文中還寫道「私人管家也有三節、生日禮金，年終獎金基本1個月以上」。

▲一名居住在陽明山豪宅的董事長要應聘私人管家，其月薪開出衝破五萬的價碼，引發討論。
▲一名居住在陽明山豪宅的董事長要應聘私人管家，其月薪開出衝破五萬的價碼，引發討論。（示意圖非當事豪宅/pixabay）
而應徵的條件如何呢？該網友表示「需要住宿，兩個人一間房間（還有其他管家），必須申請良民證且沒有銀行信用瑕疵，沒有A、B、C肝炎、沒有肺部傳染病、需通過基本體檢、會洗燙衣物者優先」，至於休假部分月薪四天，但其餘四天會再補日薪給管家。

貼文一出，網友紛紛表示「就是我就是我！選我選我」、「這會不會太誘人＝＝管家還有三節獎金？」、「我突然懷疑我現在上什麼班.....」、「太誇張了，這個薪水屌打一堆上班族」、「神扯等級，月休四天其他天還補日薪，佛心老闆」、「管家就月收入五萬，阿我現在在幹嘛」、「好想應徵，貧窮真的限制了我的想像」。（編輯：張嘉哲）

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