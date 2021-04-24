完成滲漏檢測不浪費　華膳空廚捐新竹產業2500噸水源

華膳空廚捐2500噸水源
▲華膳空廚新建蓄水池檢測滲漏用水2500噸，功成身退不浪費，釋出捐給新竹重要產業。（圖／北水局提供）

記者李春台/春台報導

2021-04-24 13:10:19

華膳空廚公司落實政府共同抗旱政策，自今（24）日起免費將2500噸水源提供新竹重要產業使用，希望透過拋磚引玉展現企業加強節水行動，也呼籲各界共同響應。

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華膳空廚公司表示，其業務以供應航空機上餐點為主，長期均投入經費維持優良生產品質，尤其去年底增建新蓄水池，可更穩定製程用水。惟2500噸蓄水池完成後，經4個月滲漏檢測合格，因池水已不適合再做為餐點用水，又考量現遭逢國內56年大旱，故透過桃園市政府及北水局協調供產業免費取水，體現讓任何一滴水源都不浪費最佳作為。

北水局表示，華膳空廚公司位於桃園國際機場附近，但桃園地區水情現仍為減壓供水的「黃燈」，2500噸水源因有運費較高問題，原協調就近媒合業者利用遭遇困難。所幸經多方聯繫後，成功媒合新竹產業用水人願意支付超過百萬元運費取用，並自今日開始運水，估計約10日取水完畢。

北水局指出，抗旱有賴國人及各界共同努力，華膳空廚公司主動提供節餘水源，全力配合政府抗旱政策，實為企業節水抗旱最佳表率。北水局也呼籲各界群起效仿，如有多餘水源可洽水利署各區水資源局協處，讓各種水源可充分利用，以落實「多省水、多找水、多調水」政策。

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