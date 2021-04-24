蔡英文宴美訪團名單藏玄機　學者曝美已關注2024總統大選

蔡英文日前在官邸宴請陶德訪團一行人，副總統賴清德也有受邀（圖/翻攝蔡英文臉書）
▲蔡英文日前在官邸宴請陶德訪團一行人，副總統賴清德也有受邀（圖/翻攝蔡英文臉書）

記者胡宥心／台北報導

2021-04-24 13:31:42

台美互動越漸熱絡，先前是川普政府也遣使前衛生部長阿札爾（Alex Azar II）、前國務次卿柯拉克（Keith Krach）來台、美國總統拜登（Joe Biden）請託摯友陶德（Chris Dodd）率團來訪，總統蔡英文宴請訪團名單中，都有副總統賴清德身影。台師大政研所教授范世平從總統府晚宴名單分析，猜測美國似乎開始關注2024年台灣總統大選，甚至有可能對賴清德充滿興趣。

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范世平今（24）日在臉書指出，美國應該開始關注2024年的台灣總統大選。他陳列幾點分析，就是拜登的特使陶德於4月14日來台訪問三天，第二天晚上蔡英文官邸宴請訪團，成員包括賴清德、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、行政院政務委員鄧振中與國防部長邱國正。

范世平說，邱國正的參加顯示晚宴主題是台美軍事合作與台灣國防安全；鄧振中參加則顯示台美的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）與台美雙邊貿易協定（BTA）談判正積極推動，因為他負責對外貿易談判。

范世平說，至於2020年9月18日蔡英文在官邸宴請來訪的柯拉克，當時我方出席人員為顧立雄、吳釗燮、鄧振中，以及台積電創辦人張忠謀、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花，沈是前任經濟部長，而王是現任，凸顯此次晚宴主軸是台美經貿與科技，張忠謀的出席，當然與台灣的半導體科技與台積電赴美設廠有關，但張是蔡英文邀請，還是美方要求，或許後者的成分居多。

范世平表示，而2020年8月11日賴清德代表蔡英文設宴款待來訪的阿札爾，我方出席人員為顧立雄、吳釗燮、王美花與前副總統陳建仁、衛生部長陳時中。從這些宴請美方代表團，我方出席名單來解讀，去年兩位美國高官來台的總統府設宴，蔡英文與賴清德都沒同台，但這次陶德來台卻同台，外界肯定好奇，是蔡邀請賴參加，還是美方要求？

「如果是蔡英文邀請賴清德出席，代表蔡英文希望將賴清得介紹給美方特使，甚至是拜登；如果是美方主動要求，則代表美方對賴這位台灣政壇的明日之星充滿興趣。」范世平說，有可能美方認為賴清德也是2024年總統大選的可能候選人。

范世平提醒，別忘了賴清德在擔任行政院長時曾公開說，他是個務實的台獨政治工作者；而陶德15日下午與各黨派立委座談時劈頭就問國民黨立委蔣萬安與陳以信，國民黨的「九二共識」立場到底是什麼，顯示陶德此行有濃濃的政治味，「意味著美國正在超前部署？」

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