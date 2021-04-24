蔡英文宴美訪團名單藏玄機　學者曝美已關注2024總統大選

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范世平說，邱國正的參加顯示晚宴主題是台美軍事合作與台灣國防安全；鄧振中參加則顯示台美的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）與台美雙邊貿易協定（BTA）談判正積極推動，因為他負責對外貿易談判。
范世平說，至於2020年9月18日蔡英文在官邸宴請來訪的柯拉克，當時我方出席人員為顧立雄、吳釗燮、鄧振中，以及台積電創辦人張忠謀、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花，沈是前任經濟部長，而王是現任，凸顯此次晚宴主軸是台美經貿與科技，張忠謀的出席，當然與台灣的半導體科技與台積電赴美設廠有關，但張是蔡英文邀請，還是美方要求，或許後者的成分居多。
范世平表示，而2020年8月11日賴清德代表蔡英文設宴款待來訪的阿札爾，我方出席人員為顧立雄、吳釗燮、王美花與前副總統陳建仁、衛生部長陳時中。從這些宴請美方代表團，我方出席名單來解讀，去年兩位美國高官來台的總統府設宴，蔡英文與賴清德都沒同台，但這次陶德來台卻同台，外界肯定好奇，是蔡邀請賴參加，還是美方要求？
「如果是蔡英文邀請賴清德出席，代表蔡英文希望將賴清得介紹給美方特使，甚至是拜登；如果是美方主動要求，則代表美方對賴這位台灣政壇的明日之星充滿興趣。」范世平說，有可能美方認為賴清德也是2024年總統大選的可能候選人。
范世平提醒，別忘了賴清德在擔任行政院長時曾公開說，他是個務實的台獨政治工作者；而陶德15日下午與各黨派立委座談時劈頭就問國民黨立委蔣萬安與陳以信，國民黨的「九二共識」立場到底是什麼，顯示陶德此行有濃濃的政治味，「意味著美國正在超前部署？」