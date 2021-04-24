警察沒原因盤查可不出示證件？網曝「恐怖下場」：試看看
中壢一名教授非洲鼓舞的詹姓女教師日前控訴中壢警方以「神情緊張」、「我沒見過你」等理由在路上攔查她，女老師感覺莫名其妙拒絕盤查，甚至嗆聲「你真的很蠢」，結果被警察上手銬壓在地上，引發社會議論。對此，就有網友討論「警察沒原因的盤查可以不配合嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-24 14:11:37｜2021-04-24 17:24:51
原PO在PTT貼文指出「在台灣路人沒事走在街上遇到警察，然後警察攔下問你在幹嘛、身分證拿出來，路人可以不理警察嗎？一堆YT影片說，這情況可以不理警察，除非他們有充分理由懷疑你，是真的假的？」
貼文一出，網友紛紛回應「你可以試看看啊，看誰比較有時間跟你耗，起口角侮辱警察的話，直接可以合理拘捕你」、「法律上可以，但實務上你沒有時間和本錢跟警察玩」、「便利店拿物流貨都要證件了，配合一下警方會怎樣又不是通緝犯」、「就看個身分證或者報身分證字號會怎樣＝＝你不知道多少毒品案都是這樣隨機盤查破案喔」、「沒做虧心事不給看的理由是？通常拒絕盤查就會起口角，那就派出所見了」。
事實上，針對詹姓女教師拒絕盤查一事，律師林智群也解析，遭盤查順利的話頂多一兩分鐘，如果你要跟警察談必要性，那就是會花比較多時間，如果你爆粗口的話，那警察就有理由逮捕你，你失去的時間就不是一兩分鐘，而是好幾個小時。（編輯：張嘉哲）