碳烤都賣很貴！女驚見「整支玉米11元」 饕客揭暗黑內幕
台灣小吃種類應有盡有，其中香氣逼人的碳烤更是深受民眾喜愛，同時也是許多人的點心、宵夜首選，不過常吃的你，應該會發現碳烤通常賣的不便宜，常常隨便拿個幾串就要破百元。近日，就有網友發現一間碳烤店「整支玉米只要11元」，讓她非常震驚，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-24 14:24:45
原PO在「Dcard」貼文指出「看到三重11元的碳烤，不知道吃起來如何，真的全部的食材都是11元，仔細看架子上面的玉米也是一整支的」事後，原PO吃完之後表示「大部分的都不錯吃，玉米雖然才11元，跟外面夜市的碳烤玉米吃起來不同，但本身甜味足夠，是好吃的」。
貼文一出，網友紛紛回應「這間我知道啊，真的還不錯」、「有點鹹，但是CP值超高的」、「這間有Youtuber拍過吧，覺得還不錯」、「蘆洲的都很多人，不太用排隊，店家動作蠻快的」、「第一次買也是被11元的玉米嚇到」、「11元玉米真的超佛心」。
不過，也有網友點破關鍵「其實碳烤攤位賣的東西本來成本就沒有很高，只是太多不良商人了＝＝」、「其實這種東西本來就是便宜，台北很多都暴利，品質不會比台北2、30塊的差」、「你仔細看很多都是火鍋料跟基本烤料...成本本來就不高，是太多家賺暴利，這間老闆直接告訴你真相了」。（編輯：張嘉哲）